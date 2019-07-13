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Google代號「Atlas」的新款筆電外觀曝光，搭載極窄邊框螢幕設計

2019-07-13 11:00楊又肇

在稍早時候，Google已經確認退離平板市場，未來將會著重投入Pixelbook系列產品研發，而稍早則是再次傳出Google準備推出代號「Atlas」的新機實際外觀。

(圖／擷自9to5Google網站)

9to5Google網站取得消息，顯然代號「Atlas」的新機將會採用極窄邊框設計，同時預期會採用Pixelbook般的筆電形式呈現，預期將會採用4K解析度規格螢幕。

而配色部分，預期會推出黑色機身，搭配灰色鍵盤按鍵設計，但此次釋出圖像則顯示可能也會推出採白色設計的規格版本。

目前還無法確認代號「Atlas」新機實際名稱與具體規格細節，但有可能會是繼2013年推出的Chromebook Pixel，以及2017年推出的Pixelbook之後，再次推行的專業型筆電，同時預期會以Pixelbook 2為稱。

就先前傳聞，Google此款新機預期搭載Intel Kaby Lake架構處理器、8GB記憶體，以及4K顯示螢幕，並且配置背光鍵盤與Google Assistant獨立按鍵，但未配置SD記憶卡。不過，Google也有可能推出兩款機種設計。

不過，Google先前證實取消推行平板市場，並且透露取消兩款硬體設計，是否與代號「Atlas」新機有關，則無法具體確認。

目前已經上市的Pixelbook
目前已經上市的Pixelbook
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google筆電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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