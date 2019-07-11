結合相片列印功能、隨印隨拍 Canon在台揭曉iNSPiC系列拍立得相機

今年3月底宣布推出旗下首款拍立得相機IVY CLIQ系列之後，Canon稍早也宣布將此系列產品帶進台灣市場，而基於各地區市場宣傳需求，在台灣地區則是沿用先前iNSPiC熱感應迷你印相機命名方式。

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同樣藉由Zink無墨印刷技術相紙輸出相片，iNSPiC本身即內建光學取景器，相機本身則採用USB充電，並且以micro SD記憶卡儲存影像，相片則可對應輸出2 x 2或2 x 3規格。整體大小約與一般智慧型手機相同，同時重量也相當輕巧，自拍時也能藉由鏡頭周圍反光片確認拍攝位置及角度。

依照拍攝解析度不同、是否內建補光燈，以及是否能與手機app配對連接等規格差異，分別區分iNSPiC C與iNSPiC S，其中拍攝解析度僅為500萬畫素、未搭載鏡頭補光燈與app連接功能的iNSPiC C提供海景藍、泡泡糖粉兩款配色，而拍攝解析度達800萬畫素、提供鏡頭補光燈與app配對連接功能的iNSPiC S，則總計推出消光黑、珍珠白、玫瑰金三款配色。

拍攝功能方面，iNSPiC系列在滿電情況下，最高可對應拍攝25張、最高可連續拍攝3張，另外也能將拍攝影像透過micro SD記憶卡存放，內建空間最高可放置10張Zink無墨印刷技術相紙。

建議售價部分，iNSPiC C將以新台幣3990元在台上市，而iNSPiC S則將以新台幣5990元價格上市，配合新機上市則會以新台幣4990元價格銷售。

大小尺寸等同一般智慧型手機 分享 facebook

機身背面設計相當簡潔，並且可放置10張Zink無墨印刷技術相紙 分享 facebook

拍攝後即可選擇輸出，透過機身按鍵也能快速再次輸出相同影像 分享 facebook

左二為iNSPiC S、右二為iNSPiC C，兩種機型在配色、解析度、是否內建鏡頭補光燈，以及是否支援手機app配對連動有所差異，另外在鏡頭設計用於確認拍攝位置與角度的反光片設計也不一樣 分享 facebook

可藉由鏡頭周圍的反光片確認拍攝位置與角度 (iNSPiC S與iNSPiC C的反光片設計不同) 分享 facebook

iNSPiC S在鏡頭周圍搭載8組LED的環狀補光燈 分享 facebook

拍攝操作功能相當簡單，上方操作介面僅提供快門按鍵、電源開關，以及閃光燈開啟模式切換鍵，另外右側則可繫上手腕帶或吊繩 分享 facebook

背面操作按鍵包含取景用的觀景窗，以及調整拍攝比例按鍵與可再次列印上一張拍攝影像的按鍵 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》