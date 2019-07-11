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藍初選民調…為何市話都不響？小心陰謀論害你挺錯人

Canon針對影音創作需求推出新款相機PowerShot G5 X Mark II、G7 X Mark III

2019-07-11 08:33楊又肇

或許是看在Sony在內廠商數位相機轉向投入動態錄影創作需求市場所帶來效益，Canon在稍早宣布更新的PowerShot G5 X Mark II，以及PowerShot G7 X Mark III也均標榜對應「Vlog」使用需求，甚至強調提供外接麥克風、4K錄影與內建串流直播功能。

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雖然強調相比智慧型手機搭載相機功能，數位相機在感光元件、變焦鏡頭模組設計，以及實際成像效果依然具備優勢，但免不了還是要靠攏智慧型手機帶動的直播市場趨勢，因此在此次推出的PowerShot G5 X Mark II與PowerShot G7 X Mark III，Canon加入更多對應影音創作設計。

不過，從產品定位上來看，PowerShot G5 X Mark II基本上還是比較偏重數位相機拍攝功能，不像PowerShot G7 X Mark III額外加入支援外接麥克風、4K錄影，並且內建Full HD畫質的串流直播功能。

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PowerShot G5 X Mark II搭載2000萬畫素的1吋感光元件、Digic 8影像處理器，鏡頭規格為f/1.8-f/2.8光圈、24-120mm對焦焦距，最近對焦距離在5cm-50cm之間，並且搭載可翻轉觸控螢幕，以及內建彈跳式觀景窗與內建閃光燈，但相對地取消原本在PowerShot G5 X的全翻轉式螢幕與軍艦部設計。快門速度可達20fps，支援4級IS光學防震與電子5軸混合防震，另外也支援高光優先拍攝模式。

而PowerShot G7 X Mark III則與PowerShot G5 X Mark II相近，但是額外加入針對錄影、直播應用功能，同時靜態影像拍攝部分也支援以無線傳輸方式將照片傳送到手機檢視。特別一提，PowerShot G7 X Mark III的直播功能是與YouTube合作，必須藉由Canon Image Gateway登錄才能使用，同時最高直播解析度會限制在Full HD規格，對於絕大部分使用需求，其實也算足夠。

另外，Canon也針對PowerShot G7 X Mark III打造一組可外接麥克風的操作腳架，讓使用者更方便用於取景拍攝，或是用於自拍使用。

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PowerShot G5 X Mark II與PowerShot G7 X Mark III預計會在今年8躍上是，建議售價分別為750美元與900美元，台灣地區暫時還不確定是否同時引進兩款新機。

PowerShot G5 X Mark II：

PowerShot G7 X Mark III：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

數位相機Canon

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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