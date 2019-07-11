讓對話更清晰 羅技在新款G PRO系列電競耳機加入Blue Microphones技術

先前預告後，羅技也正式將結合Blue Microphones設計元素的G PRO系列電競耳機對外揭曉。

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此次推出的新款G PRO系列電競耳機，分別推出G PRO與G PRO X兩款電競耳機，均搭載BlueMicrophones VO!CE聲音技術，藉此讓使用者透過耳機溝通時，依然可以維持清晰聲音。而耳機則是採用羅技Pro G 50mm驅動單體，並且採用鋁合金材質打造耳機框體，藉此讓機身重量更加輕盈，可對應長達8-12小時連續使用時間，左右耳罩也採用記憶海綿材質維持配戴舒適度。

除此之外，使用者亦可藉由Blue VO!CE軟體消除說話時伴隨的唇齒聲音，或是消除突然的聲爆情況，另外也能透過濾聲功能客製化個人聲音音調與音量。

而G PRO與G PRO X兩款電競耳機主要差異，在於PRO X額外搭載DTS Headphone: X 2.0環繞音效技術。

建議售價部分，GPRO與G PRO X將從7月開始透過羅技線上官網，或是全球通路銷售，建議售價分別為99.99與129.99美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》