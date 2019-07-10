蘋果HomePod台灣售價不到萬元 供應鏈可望受惠

2019-07-10 12:06 中央社 台北10日電



智慧音箱進入戰國時期，蘋果（Apple）台灣官網終於公布HomePod台灣售價為新台幣9900元，預計夏季末上市，台系的智慧音箱與HomePod供應鏈可望受惠相關題材。

市場觀察，智慧音箱的關鍵零組件為電聲元件，美律是主要供應商。HomePod開賣市場增加，也可能讓連接器供應商良維、代工廠英業達、上蓋模組組裝廠瑞儀、軟板廠台郡業績跟著受惠。

蘋果HomePod去年初在歐美市場開賣，今年1月進軍中國大陸，如今台灣果粉終於等到開賣訊息。HomePod搭載由蘋果設計的A8晶片，透過先進的訊號處理技術，讓語音助理Siri在播放音樂時也能聆聽用戶的指令。

根據蘋果台灣官網，HomePod具備空間感知技術，會根據揚聲器的位置自動分析音響效果、調節聲音。直達聲包括主要的人聲和樂器聲，會傳送至房間的中央位置，而環繞聲則會分散至左右兩側，並從牆身反彈。

智慧音箱浪潮從歐美國家興起，亞馬遜AmazonEcho、Google Home兩強獨霸，蘋果HomePod也跟上潮流。但在中國市場，因語言的天然屏障，形成在地業者群雄爭鳴的狀態，有阿里巴巴的「天貓精靈」、京東的「叮咚」、小米的「小愛同學」、百度的「小度」；其中，小米靠著多年打造的小米生態鏈，發揮智慧家庭中樞能量，已在市場打出一片天。

台灣智慧音箱市場近期開始增溫，由於消費者較青睞說的中文智慧音箱，市場主流為遠傳電信的愛講智慧音箱、華碩的神隊友小布，鴻海旗下富連網家智能AI音箱、小米AI音箱小愛、獵豹移動的小豹音箱等為主，且不管海內外業者積極尋求台灣在地化內容服務商合作。

根據資策會MIC調查，網友對小型智慧家電的購買排行中，最大宗仍為掃地機器人，智慧音箱僅排第5，對比其受矚目程度有不小落差，顯示出台灣產業端與市場端一冷一熱的關注程度。雖然如此，智慧音箱仍持續被業者看好。

資策會MIC調查顯示，針對消費者對智慧音箱的購買喜好度，排名前5名依序為小米AI音箱（55.8%）、Google Home（38.4%）、Apple HomePod（12.8%）、遠傳愛講（9.3%）、LINE Clova與Amazon Echo（7%）。