親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

跨海追擊救漫畫？ 日本最大盜版「漫畫村」站長被捕

蘋果HomePod台灣售價不到萬元 供應鏈可望受惠

2019-07-10 12:06中央社 台北10日電

智慧音箱進入戰國時期，蘋果（Apple）台灣官網終於公布HomePod台灣售價為新台幣9900元，預計夏季末上市，台系的智慧音箱與HomePod供應鏈可望受惠相關題材。

市場觀察，智慧音箱的關鍵零組件為電聲元件，美律是主要供應商。HomePod開賣市場增加，也可能讓連接器供應商良維、代工廠英業達、上蓋模組組裝廠瑞儀、軟板廠台郡業績跟著受惠。

蘋果HomePod去年初在歐美市場開賣，今年1月進軍中國大陸，如今台灣果粉終於等到開賣訊息。HomePod搭載由蘋果設計的A8晶片，透過先進的訊號處理技術，讓語音助理Siri在播放音樂時也能聆聽用戶的指令。

根據蘋果台灣官網，HomePod具備空間感知技術，會根據揚聲器的位置自動分析音響效果、調節聲音。直達聲包括主要的人聲和樂器聲，會傳送至房間的中央位置，而環繞聲則會分散至左右兩側，並從牆身反彈。

智慧音箱浪潮從歐美國家興起，亞馬遜AmazonEcho、Google Home兩強獨霸，蘋果HomePod也跟上潮流。但在中國市場，因語言的天然屏障，形成在地業者群雄爭鳴的狀態，有阿里巴巴的「天貓精靈」、京東的「叮咚」、小米的「小愛同學」、百度的「小度」；其中，小米靠著多年打造的小米生態鏈，發揮智慧家庭中樞能量，已在市場打出一片天。

台灣智慧音箱市場近期開始增溫，由於消費者較青睞說的中文智慧音箱，市場主流為遠傳電信的愛講智慧音箱、華碩的神隊友小布，鴻海旗下富連網家智能AI音箱、小米AI音箱小愛、獵豹移動的小豹音箱等為主，且不管海內外業者積極尋求台灣在地化內容服務商合作。

根據資策會MIC調查，網友對小型智慧家電的購買排行中，最大宗仍為掃地機器人，智慧音箱僅排第5，對比其受矚目程度有不小落差，顯示出台灣產業端與市場端一冷一熱的關注程度。雖然如此，智慧音箱仍持續被業者看好。

資策會MIC調查顯示，針對消費者對智慧音箱的購買喜好度，排名前5名依序為小米AI音箱（55.8%）、Google Home（38.4%）、Apple HomePod（12.8%）、遠傳愛講（9.3%）、LINE Clova與Amazon Echo（7%）。

智慧音箱HomePod蘋果
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

「家的新聲」 蘋果智慧喇叭HomePod終於確定登台

2019-07-10 11:58

燦坤全民購物節4K電視狂降2萬 百款優惠今起線上搶先購

2019-07-09 17:17

Sony超人氣降噪耳機推新款 時尚真無線設計太美了！

2019-07-09 16:11

蘋果再次申請AirPower名稱專利，有可能恢復推出無線充電板配件？

2019-07-08 10:51

OPPO申請註冊「Enco」產品專利名稱

2019-07-08 10:51

NVIDIA強調下一款GPU依然會由台積電生產，但也與三星維持合作

2019-07-08 10:51

新AirPods無線充電版正式開賣 舊款比一比多了這些新功能

2019-07-07 18:42

Sony揭曉新款真無線降噪耳機WF-1000XM3，帶來更好降噪與配戴感受

2019-07-07 15:18

跟NVIDIA「SUPER」對槓，AMD Radeon RX5700系列新顯示卡上市前調降售價

2019-07-07 15:18

2023年5G智慧手機 出貨量將首超4G達8億支

2019-07-06 18:37

新AirPods醞釀 無線耳機商機旺

2019-07-06 13:47

羅技計畫將Blue Microphones產品元素整合進G系列電競產品

2019-07-06 12:50

消息指稱蘋果將以新款剪刀腳鍵盤取代現有蝶式鍵盤，先用於MacBook與MacBook Air

2019-07-06 12:48

三星預計在下一款智慧手錶加入心電圖繪製、心跳異常偵測與跌倒偵測功能

2019-07-06 12:47

上月才宣布主動召回 MacBook Pro就爆炸了！

2019-07-05 21:29

AMD更新入門專業繪圖卡Radeon Pro WX 3200，維持採用Polaris架構

2019-07-05 09:24

發揮Level 4自駕能力 百度啟用無人駕駛計程車項目「Apollo Go」

2019-07-05 09:21

百度揭曉DuerOS 5.0，實現免關鍵字詞喚醒、連續對話功能

2019-07-05 09:19

Dell全台首間旗艦店啟用，讓消費者近距離感受XPS、Alienware在內機種魅力

2019-07-04 23:22

LG全新OLED電視登台，即將加入支援蘋果AirPlay 2、HomeKit

2019-07-04 23:22

New Surface Pro狂降1萬元！全國電子推台北多媒體展限定優惠

2019-07-04 18:51

LG新OLED TV登場 具三大AI科技還能直接控制家電

2019-07-04 17:44

華碩VivoBook S15上市 雙螢幕筆電挑戰主流

2019-07-04 14:45

NVIDIA證實將以三星7nm製程生產下一款GPU產品

2019-07-04 08:23

全新MacBook Pro 2019 台灣上市開賣！

2019-07-03 22:54

LINE MUSIC登台李玟代言 首波免費體驗30天

2019-07-03 14:54

Google申請G Nest名稱商標，可能將Google Home智慧喇叭更名

2019-07-03 13:29

NVIDIA推RTX 20 SUPER版顯卡 華碩、技嘉、微星將受惠

2019-07-03 12:17

看準8K電視發展 台灣三星推新QLED 8K電視

2019-07-03 12:00

技嘉推出 RTX 20 SUPER系列顯示卡

2019-07-03 10:59

NVIDIA揭曉「SUPER」系列顯示卡，對應更好遊戲與創作使用體驗

2019-07-02 22:31

現省破萬元！Apple TV夏季電影嘉年華 7月每日限時特價

2019-07-02 17:31

跨世代經典！Sony推出Walkman 40周年紀念影片

2019-07-02 16:09

聯想提出專利 要縮小可凹折筆電疊合空隙

2019-07-02 09:03

MacBook Air主機板出事 蘋果「低調處理」部分用戶

2019-07-01 20:23

新款Philips Hue連網燈泡將可直接透過手機連接操作

2019-07-01 12:54

HTC公布更多VIVE Cosmos細節 包含視覺解析度更高、外部遮罩可更換

2019-06-30 12:54

LG擴大與開發框架Qt合作，將webOS帶到智慧車載等更多裝置使用

2019-06-29 14:34

Apple Watch要加上鏡頭了？ 蘋果專利圖曝光

2019-06-27 22:28
看更多

熱門文章

注意！勞保一次領與按月領 這種人沒有選擇權

2019-07-09 14:07

環保吸管使用注意！英女跌倒 金屬吸管插腦身亡

2019-07-09 14:19

米其林餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去… 星廚回話了

2019-07-09 15:32

長榮機師說要送「特別餐」給反罷工者 遭記2大過免職

2019-07-09 14:16

長榮機師遭免職 桃園機師工會凌晨發聲明向長榮喊話

2019-07-10 07:39

鍾小平嗆脫黨支持柯文哲 吳敦義：叫老闆就可當立委？

2019-07-09 16:25

美女校花睡了40多名領導 從小科員升到副市長

2019-07-09 17:57

5款台灣代工化妝品驗出石綿 長期暴露恐致癌

2019-07-09 21:38

誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

2019-07-09 19:16

NBA／未等柯瑞就宣佈轉隊 傳KD行為引不滿

2019-07-09 14:39

女導遊喊原住民番仔、稱嘉蘭村「失落的部落」引爆族人怒火

2019-07-09 15:02

放話entree加料空服員 郭芷嫣決定出面又爽約警方

2019-07-09 17:33

私校哀鴻遍野！免試缺額5.8萬 有高職只招到10幾人

2019-07-09 22:12

楊秋興：我不是黑韓或韓黑 句句實言、正氣凜然

2019-07-10 08:02

【即時短評】一場結束於謊言中的長榮空服員罷工

2019-07-09 16:16

立委辦投票「贊不贊成郭台銘在專機漆上國旗？」9成網友一面倒

2019-07-09 14:26

顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

2019-07-10 10:46

嘉義警匪槍戰！ 槍擊要犯陳宏宗遭擊斃

2019-07-10 08:58

獨／要犯陳宏宗身中二槍仍掙扎 上銬躺地頭滲血才嚥氣

2019-07-10 10:21

為救女兒不幸罹難 台灣觀光客在沖繩海水浴場溺斃

2019-07-09 14:48

太平島開發石油天馬行空？ 韓國瑜：罵的人都不提2前提

2019-07-09 20:53

曾開槍射警要犯陳宏宗 今晨嘉義拒捕連開4槍遭警擊斃

2019-07-10 09:11

NBA／冠軍班底再走一人 勇士裁掉李文斯頓

2019-07-10 10:59

懷疑老公開BMW載小三 老婆開瑞典坦克輾壓成「疊疊樂」

2019-07-09 16:17

影／打臉質疑者 蔡英文首度開箱倫敦政經學院畢業證書

2019-07-10 09:41

去年槍擊警方兇嫌 今晨再次攻擊員警被擊斃

2019-07-10 09:08

食藥署相隔6天才發文 5款化粧品疑含石綿今下架

2019-07-09 19:50

郭、韓夫人比一比 她寫「公文」給他批 她「意外」嫁瘋子

2019-07-10 08:00

2500億元F-16V美方遲未宣布 國軍憂屆時受大選影響

2019-07-09 22:37

夫妻月收十萬過「超爽生活」網友吐槽點出血淋淋真相

2019-07-10 09:54

不撤了！台24線三德檢查哨這些功能太重要

2019-07-09 19:12

日職／王柏融2支0傷退 火腿不敵羅德斷4連勝

2019-07-09 20:15

鍾小平嗆脫黨支持柯文哲 藍營青年部主任：慢走不送

2019-07-09 21:02

陳其邁批韓國瑜消費受難家屬 孫大千：暖男形象落漆

2019-07-10 08:09

200萬凌志車未熄火遭竊 警方晚間開十多槍逮竊賊

2019-07-09 23:48

日韓貿易戰延燒…三星、海力士購料 傳跨海求助台廠

2019-07-10 00:35

這檔ETF比下台灣50反1 躍居第二大

2019-07-09 16:36

長榮罷工者今回來飛 空服「害怕到不敢在機上講話」

2019-07-10 10:59

德意志銀行大砍1.8萬人 問題出在這裡

2019-07-09 19:46

苗栗縣前縣長傅學鵬媽媽過世 藍綠總統參選人致祭

2019-07-09 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top