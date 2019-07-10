「家的新聲」 蘋果智慧喇叭HomePod終於確定登台

在稍早更新中，蘋果也連帶更新台灣官網頁面，並且確認將在台灣市場開放銷售智慧喇叭HomePod，建議售價則為新台幣9900元，同樣提供白色與太空灰配色。

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在先前已經通過NCC檢驗之後，蘋果終於確認HomePod在台上市消息，同時也公布實際在台售價，但目前似乎尚未準備出貨，僅先將介紹頁面做好準備。

HomePod最早在WWDC 2017期間揭曉，並且在2018年2月才正式對外銷售，直到先前才在中國、香港地區開放銷售，並且讓HomePod內的Siri數位助理服務加入支援中文互動功能。

就HomePod的使用模式，蘋果對此項產品的定位在於改變家中的音樂聆聽體驗，因此在介紹時候格外強調其7組對應波束成形技術的擴音單體設計，讓使用者能在家中各個角落維持相同聆聽感受，並且透過內建6組陣列麥克風，在任何聲音環境下維持清晰「聆聽」使用者口語互動指令，透過Siri數位助理服務理解使用者口語中涵蓋需求，進而做出互動反應。

同時，由於HomePod也支援蘋果HomeKit連接協議，因此也能作為家中物聯網裝置連接控制中樞。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》