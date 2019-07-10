蘋果開始在MacBook Pro全面採用Touch Bar設計 12吋MacBook退離市場

在稍早更新中，蘋果正式將未搭載Touch Bar設計13.3吋MacBook Pro移除，取而代之的是換上Intel第8代Core i系列處理器，同時記憶體仍維持從8GB規格起跳的入門機種，並且讓Touch Bar全面成為MacBook Pro系列機種標準配備。而配合新一波學生方案，蘋果也將去年推出的新款MacBook Air價格調降，讓學生或教職人員能以999美元價格購買。

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就此次更新來看，蘋果主要是將Touch Bar全面變成MacBook Pro系列機種標準配備，因此接下來蘋果將不會再銷售未搭載Touch Bar設計13.3吋MacBook Pro，僅會以市面現有庫存銷售為主。

這樣一來，入門款的13.3吋MacBook Pro在選購時候，預期就會與新款MacBook Air有更明顯定位差異，將可讓消費者更容易藉由價格、硬體規格決定適格個人需求機種。而在此次更新中，蘋果也正式將許久未做更新12吋MacBook從產品列表移除，意味接下來將會以13.3吋的MacBook Air取代其產品定位。

至於期待13.3吋的MacBook Pro要換上Intel第9代Core i系列處理器，同時能搭載更高容量記憶體規格的話，似乎還要再等一些時間。

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而此次更新的另一個重點則是推出全新學生銷售方案，蘋果將針對在學學生或教職人員身分的使用者，提供購買MacBook Pro、MacBook Air或iMac，即可加贈一組Beats Studio 3無線全罩式耳機，同時新款MacBook Air將從999美元起跳，MacBook Pro則將從1199美元起跳，等同折扣100美元優惠。

至於台灣地區的蘋果官網也已經放上新款13.3吋MacBook Pro，但由於尚未通過電磁檢驗，因此暫時還沒有開賣，但建議售價依然維持從新台幣42900元價格起跳。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》