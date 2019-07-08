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傳工會幹部要「電爆」罷工叛逃者 長榮回應了

NVIDIA強調下一款GPU依然會由台積電生產，但也與三星維持合作

2019-07-08 10:51楊又肇

針對先前NVIDIA韓國市場負責人劉恩俊 (音譯，Yoo Eung-joon)證實與三星合作生產下一款GPU產品，NVIDIA營運部執行副總裁Debora Shoquist隨後說明表示，NVIDIA下一款GPU產品依然會由台積電生產，同時也強調NVIDIA先前就與台積電與三星兩間公司攜手合作，未來也會維持此合作關係。

NVIDIA營運部執行副總裁Debora Shoquist
NVIDIA營運部執行副總裁Debora Shoquist
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依照先前說法，先前推出的GeForce GTX 1050，以及GeForce GTX 1050 Ti所採用GPU晶片已經轉由三星代工生產，而台積電依然負責NVIDIA主要GPU晶片代工生產。

而就此次澄清說明，意味NVIDIA下一款GPU產品除了會由三星代工生產，部分產能依然會交由台積電生產製作。

在先前報導中，除了指出三星以遠低於台積電的代工報價獲取訂單，同時也說明台積電目前在7nm製程產能可能面臨AMD、華為在內客戶訂單需壓力，使得現階段可能難以承受NVIDIA代工需求，因此促使NVIDIA將部分產能需求轉交三星負責。

目前NVIDIA仍未證實下一款GPU代號名稱是否就是「Ampere (安培)」，但預期將會進入7nm製程市場競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電韓國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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