蘋果再次申請AirPower名稱專利，有可能恢復推出無線充電板配件？

雖然蘋果先前證實取消推出可對應三組裝置的無線充電版AirPower上市計畫，但相關資料卻顯示蘋果可能重新打造此項產品。

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依照世界智慧財產權組織在今年6月30日公布文件，顯示蘋果重新提出AirPower名稱專利申請，或許意味蘋果計畫重新打造無線充電板配件產品。

不過，目前並沒有任何跡象顯示蘋果準備重新推出AirPower無線充電板，因此也有可能只是蘋果避免他廠申請註冊專利，進而擴大申請名稱專利作為保護。

至於蘋果是否會重新推出AirPower無線充電板，或許就要看今年秋季新品發表會公布消息。

蘋果硬體工程資深副總裁Dan Riccio先前對外證實，先前遲遲未能順利上市的AirPower產品計畫確定將取消，其中因素與此項產品無法順利達到蘋果要求，但強調未來仍會持續投入無線充電在內應用發展。

在許久之前，其實就有消息指出蘋果此項產品可能因為內部線圈較複雜設計，導致使用過程會有充電功率造成過熱，或是充電不穩定情況，同時先前也傳出AirPower名稱遭人搶先註冊，或許也影響蘋果此項產品實際進入市場腳步。

(圖／擷自mysmartprice網站) 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》