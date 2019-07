跟NVIDIA「SUPER」對槓，AMD Radeon RX5700系列新顯示卡上市前調降售價

針對NVIDIA稍早宣布,並且預計在7月9日開放銷售的SUPER系列顯示卡,AMD稍早宣布將在旗下新款顯示卡Radeon RX5700系列正式開賣前,宣布調整售價消息。

依照AMD說明,原本價格在379美元的Radeon RX5700,將調整為349美元。而進階版的Radeon RX5700XT,以及AMD 50週年紀念版的Radeon RX5700XT則均調降50美元,分別將以399美元與349美元價格銷售。

在新價格調整之後,意味Radeon RX5700將直接對標同樣以349美元價格銷售的GeForce RTX 2080 SUPER,而Radeon RX5700XT則會對上同樣以399美元價格銷售的GeForce RTX 2060 SUPER。

至於產品效能比較部分,其實並沒有改變,但是AMD的價格調整之後,則可讓消費者更容易比較決定使用哪一張顯示卡。

不過,目前依然被AMD定位在高階顯示卡的Radeon VII,近期則是傳出供貨短缺,並且有消息指稱已經停止出貨供應,或許意味AMD接下來將會藉由全新顯示卡取代,並且換上與Radeon RX5700系列相同的RDNA顯示架構,甚至可能就是先前傳聞整合Ray Tracing即時光影追跡效果的新款顯示卡。

AMD embraces competition, which drives innovation to the benefit of gamers. In that spirit, we’re updating the pricing for Radeon RX 5700 Series graphics cards. pic.twitter.com/L1ZbCUSi9z