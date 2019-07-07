親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

反送中／九龍大遊行隊伍起步！高呼釋放被捕者、立即雙普選

跟NVIDIA「SUPER」對槓，AMD Radeon RX5700系列新顯示卡上市前調降售價

2019-07-07 15:18楊又肇

針對NVIDIA稍早宣布，並且預計在7月9日開放銷售的SUPER系列顯示卡，AMD稍早宣布將在旗下新款顯示卡Radeon RX5700系列正式開賣前，宣布調整售價消息。

分享

依照AMD說明，原本價格在379美元的Radeon RX5700，將調整為349美元。而進階版的Radeon RX5700XT，以及AMD 50週年紀念版的Radeon RX5700XT則均調降50美元，分別將以399美元與349美元價格銷售。

在新價格調整之後，意味Radeon RX5700將直接對標同樣以349美元價格銷售的GeForce RTX 2080 SUPER，而Radeon RX5700XT則會對上同樣以399美元價格銷售的GeForce RTX 2060 SUPER。

至於產品效能比較部分，其實並沒有改變，但是AMD的價格調整之後，則可讓消費者更容易比較決定使用哪一張顯示卡。

不過，目前依然被AMD定位在高階顯示卡的Radeon VII，近期則是傳出供貨短缺，並且有消息指稱已經停止出貨供應，或許意味AMD接下來將會藉由全新顯示卡取代，並且換上與Radeon RX5700系列相同的RDNA顯示架構，甚至可能就是先前傳聞整合Ray Tracing即時光影追跡效果的新款顯示卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

上月才宣布主動召回 MacBook Pro就爆炸了！

2019-07-05 21:29

Sony揭曉新款真無線降噪耳機WF-1000XM3，帶來更好降噪與配戴感受

2019-07-07 15:18

2023年5G智慧手機 出貨量將首超4G達8億支

2019-07-06 18:37

新AirPods醞釀 無線耳機商機旺

2019-07-06 13:47

羅技計畫將Blue Microphones產品元素整合進G系列電競產品

2019-07-06 12:50

消息指稱蘋果將以新款剪刀腳鍵盤取代現有蝶式鍵盤，先用於MacBook與MacBook Air

2019-07-06 12:48

三星預計在下一款智慧手錶加入心電圖繪製、心跳異常偵測與跌倒偵測功能

2019-07-06 12:47

AMD更新入門專業繪圖卡Radeon Pro WX 3200，維持採用Polaris架構

2019-07-05 09:24

熱門文章

2023年5G智慧手機 出貨量將首超4G達8億支

2019-07-06 18:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top