Sony揭曉新款真無線降噪耳機WF-1000XM3，帶來更好降噪與配戴感受

選在今年IFA 2019之前揭曉，顯然Sony希望能將新款真無線降噪耳機WF-1000XM3帶進市場，其中採用與全罩式降噪耳機WH-1000XM3相同的QN1e主動降噪晶片，並且加入Qualcomm TrueWireless Stereo Plus (TWS+)左右聲道獨立連接技術，讓左右耳機聲音輸出更為穩定。

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新款WF-1000XM3不僅帶來更好的降噪效果，同時也藉由藍牙5.0設計提昇電池續航表現，從前一代機種僅對應3小時使用時間，一口氣拉長至6小時，並且可藉由充電收納盒額外提供3次充電效果。而充電收納盒更可藉由USB-C快充，可在10分鐘內充入可使用90分鐘電力，並且能在1.5小時內將左右耳機電力充滿，但充電收納盒滿電時間則需要3.5小時。

音訊輸出部分，WF-1000XM3可藉由獨立數位類比處理晶片，搭配Sony DSEE HX聲音升頻技術，讓數位壓縮音訊檔案對應24bit 96kHz輸出，並且透過6mm CCAW音圈動圈單體產生聲音，另外也支援Sony專利環境音模式，讓使用者聆聽音樂過程依然可以聽見環境周圍的聲音狀況。

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不過，WF-1000XM3並未支援援aptX音訊輸出，以及LDAC聲音輸出模式，僅支援AAC與SBC音訊。

操作部分，WF-1000XM3採用觸控操作功能，並且以三點式支撐設計與高摩擦係數橡膠提供更穩定、舒適配戴體驗，而本身僅對應生活防水，因此無法在大量水流衝擊情況下使用。

WF-1000XM3預計在7月13日起於日本市場推出，分別提供黑色與鉑金兩款配色，建議售價則為26000日圓，暫時還不確定是否會引進台灣市場。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》