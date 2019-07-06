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消息指稱蘋果將以新款剪刀腳鍵盤取代現有蝶式鍵盤，先用於MacBook與MacBook Air

2019-07-06 12:48楊又肇

依照天風國際分析師郭明錤稍早公布分析報告，認為預計今年下半年推出的新款MacBook Air與新款MacBook將捨棄現行蝶式鍵盤設計，可能採用重新設計的剪刀腳鍵盤。

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就郭明錤說明，新款設計的剪刀腳鍵盤雖然會比蝶式鍵盤厚，但實際差異與現有蝶式鍵盤並不明顯，同時也預期新款剪刀腳鍵盤將能帶來更好使用感受，預期也能避免先前蝶式鍵盤產生按鍵沾黏、灰塵影響做動等問題。

同時，郭明錤也預期蘋果將會逐漸以新款剪刀腳鍵盤取代蝶式鍵盤，意味蘋果日後也可能進一步將MacBook Pro系列機種鍵盤更換。

但依照郭明錤預期，採用新款剪刀腳設計的MacBook Air與MacBook，可能會因為新鍵盤成本而增加價格，但蘋果也有可能藉由其他方式吸收鍵盤元件增加成本，讓新款MacBook Air與MacBook維持既有定價。

而新款剪刀腳鍵盤元件預期將由精元電腦製作，預期逐漸取代原本由緯創製作的蝶式鍵盤，但初期緯創依然會針對蘋果MacBook Pro系列機種提供蝶式鍵盤元件。

先前消息中，蘋果預期會在今年更新多款MacBook系列機種，其中包含新款13.3吋MacBook Air與12吋MacBook，而今年尚未更新的13.3吋MacBook Pro也預期換上新款處理器，並且加入支援32GB以上記憶體配置。

另外說法中，則預期蘋果準備推出以窄邊框螢幕設計的16吋MacBook Pro，同時預期彌補先前不再更新的17吋MacBook Pro使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook鍵盤蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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