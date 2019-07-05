上月才宣布主動召回 MacBook Pro就爆炸了！

你的McaBook Pro是2015年的15吋版本嗎？Apple已宣布召回計畫了哦！

Apple在今年六月二十宣布主動召回2015年9月到2017年2月期間販售的MacBook Pro 15吋機型，因為這期間販售的MacBook Pro電池可能會產生過熱，因此Apple建議使用者停止使用，並且可以到Apple授權的維修中心或者Apple Store預約免費更換電池

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外媒Peta Pixel報導，Apple在6/20宣布召回計畫，但有用戶的2015年MacBook Pro 15吋機種，在6/17爆炸，當時使用者Steven Gagne的MacBook Pro處於睡眠模式、沒有接上電源，毫無預兆的就在咖啡桌上爆炸，並沒有造成巨大傷亡，但是有濃烈的化學燃燒味

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2015年推出的這款15吋MacBook Pro具有不錯的評價，如果使用MacBook Pro的獺友擔心自家筆電是否有爆炸可能，可以先從筆電螢幕左上角的「蘋果」選單（）選擇「關於這台 Mac」，確認機型是否為「MacBook Pro（Retina，15 英寸，2015 年中）」，接下來可在Apple的官網輸入序號，看看你是否符合本次召回的條件，如果確認要送去換電池，建議要先完成資料備份唷！

(新聞來源：PetaPixel)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》