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百度揭曉DuerOS 5.0，實現免關鍵字詞喚醒、連續對話功能

2019-07-05 09:19楊又肇

百度在稍早舉辦的AI開發者大會上，公布新款小度智慧音箱「大金剛」，強調可與智慧電視連接互動，並且透過DLNA技術將內容投放至電視螢幕播放，同時藉由內建小度數位助理服務及可以聲控方式播放內容。

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百度同時也宣布推出小度數位助理服務5.0版本 (DuerOS 5.0)，其中可實現免關鍵字詞即可喚醒，同時支援連續對話與斷句分析功能，可自動判斷什麼時候應答、接話，或是執行命令，並且減少對話誤判情況，另外也能整合居家物聯網資訊。

同時，百度也強調目前小度數位助理服務裝置啟用量已經累積超過4億台，每月互動次數超過36億次，而依照第三方市調機構Canalys統計數據，今年第一季內的小度智慧音箱累積出貨量在中國境內奪冠，同時在全球市場擠入第三。

而在「大金剛」中，總計內建超過17萬種紅外線裝置數據，將可對應市面上99%以上的紅外線遙控器裝置，其中支援370個電視品牌、123個機上盒裝置品牌，同時支援231種空調品牌裝置，更支援10公尺遠端遙控，讓使用者能直接透過喚醒小度數位助理服務，即可以聲控指令操作家中電視、空調等設備。

另外，藉由無線網路連接應用，「大金剛」也能透過DLNA模式將網路內容投放到連網電視播放，藉此改良傳統智慧音箱產品無法透過影像視覺方式呈現內容的缺點，同時也能與居家生活應用整合。

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此次活動中，百度也同步揭曉小尺寸的小度智慧音箱Play，以及搭載螢幕設計、可攜帶使用的小度在家1C 4G版，藉此對應不同使用需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

百度聲控數位助理物聯網

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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