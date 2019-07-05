發揮Level 4自駕能力 百度啟用無人駕駛計程車項目「Apollo Go」

稍早於百度AI開發者大會上，百度副總裁暨智慧駕駛事業群總經理李震宇表示，百度旗下Level 4等級的自駕車道路駕駛行駛距離已經超過200萬公里，並且藉由300輛自駕車於中國境內13個城市進行測試。

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同時，李震宇也透露目前百度與中國一汽紅旗打造的中國境內首款Level 4等級車載系統前裝產線已經正式投產，首波Level 4等級自駕車將會在中國長沙導入應用，藉此實現從前裝到實際導入應用的完整連結。

而藉由此自駕車打造的計程車服務項目「Apollo Go」，則會先在長沙推行，使用者僅需藉由百度智慧小程序即可完成預約。

李震宇說明，目前百度已經獲得45張可載人測試自動駕駛許可執照，預期已此加速自動駕駛商用發展腳步，並且以此讓城市交通變得更加完善，預期透過旗下Apollo自駕技術與開放數據資源，讓更多開發者能藉此打造更多自動駕駛應用服務，而Apollo企業版也將提供自駕計程車、智慧信號控制解決方案，藉此推動無人駕駛小型巴士、自主停泊車輛，並且提高小度車載OS應用能力。

目前百度旗下小度車載OS已經廣泛應用在中國福特、奇瑞、長城旗下多款車輛，並且加入吉利在內中國車廠，同時讓百度車聯網合作品牌累積超過60家，並且應用在超過300款車種運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》