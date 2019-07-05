AMD更新入門專業繪圖卡Radeon Pro WX 3200，維持採用Polaris架構

在今年度的SIGGRAPH 2019即將開展前，AMD宣布更新旗下專業繪圖卡產品，推出採用Polaris顯示架構設計的Radeon Pro WX 3200，預計用於取代先前推出的Radeon Pro WX 3100。

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相比Radeon Pro WX 3100，此次推出的Radeon Pro WX 3200幾乎維持相同外觀設計，但採用Polaris 12顯示架構設計，以14nm製程生產，並且搭載640組SP與10組CU設計，單精度運算效能峰值可達3.3TFlops，雙精度情況下可達104GFlops，並且對應96GB/s資料傳輸頻寬，搭配128-bit 4GB GDDR5顯示記憶體，採用PCIe 3.0 x8連接介面。

整體TDP設計為50W，因此可應用在一般小型機殼，主要滿足一般工作室輕量使用需求，而連接埠則包含4組mini DisplayPort 1.4，總計可輸出至4組4K解析度螢幕，或是單一8K解析度螢幕。

建議售價部分，Radeon Pro WX 3200將以199美元價格銷售，並且相容用於Autodesk、Altair、Siemens等專業軟體。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》