LG全新OLED電視登台，即將加入支援蘋果AirPlay 2、HomeKit

今年在CES 2019期間宣布更新旗下全系列智慧電視產品之後，LG也在今日 (7/4)將新款W9、E9與C9系列OLED電視帶進台灣市場，其中最大尺寸更提供77吋規格，更強調將以LG SmartThinQ物聯網技術串接旗下連網家電產品，並且能與手機app連動，未來更計畫在下半年加入支援蘋果HomeKit物聯網規範，以及AirPlay 2無線投放功能。

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此次引進台灣的新款W9、E9與C9系列OLED電視，其中尺寸最小從55吋起跳，最大尺寸為77吋，並且全數採用第二代α9處理器，同時搭載HDMI 2.1連接埠與LG SmartThinQ物聯網技術，讓使用者能藉由OLED電視螢幕感受更深層的色彩表現，同時也能藉由人工智慧技術讓色彩變得更加深邃、逼真，同時也能將2聲道輸出模擬為5.1聲道，搭配Dolby ATOMS與Dolby Vision技術讓畫面與聲音能以最佳化形式呈現。

而此次主要引進55吋以上的OLED電視機種，LG表示主因在於台灣市場對於電視尺寸需求已經提昇至55吋到60吋之間規格，因此將OLED電視機種鎖定在主流市場需求，而此次引進77吋規格則希望能進一步擴展更大尺寸的消費市場需求。

不過，對於小尺寸機種需求方面，LG依然維持在台銷售43吋到55吋之間的LED電視機種，甚至也藉由LED機種覆蓋更多電視螢幕尺寸需求，最大可達85吋規格。

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今年推出的聯網機種方面，則是進一步整合LG SmartThinQ物聯網技術，讓電視可以直接與家中更多LG聯網家電「溝通」，進而發揮聯網家庭應用，例如當家中空氣清淨器偵測空氣品質不佳時，就會自動透過電視呈現提示訊息，使用者這時候即可確認是否讓空氣清淨器加強過濾空氣，或是調整家中空調系統。

如同先前說明，LG新款聯網電視也將加入支援蘋果HomeKit，讓電視可以成為支援HomeKit連動操作項目，藉此與同樣支援HomeKit協定的連網裝置互動，例如Apple TV、HomePod，或是iPhone在內機種。

另外，LG新款聯網電視也將支援蘋果AirPlay 2無線投放功能，未來也預期加入支援Apple TV功能，但預期要再晚一點才會透過韌體更新支援，或許要等蘋果公布才能確認。至於AirPlay 2與HomeKit功能則預計在今年下半年更新，但目前尚未確認具體時間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》