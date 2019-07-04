Dell全台首間旗艦店啟用，讓消費者近距離感受XPS、Alienware在內機種魅力

Dell今日 (7/4)宣布，全台首間Dell旗艦店正式於台北三創生活園區2樓啟用，將使消費者更容易近距離體驗Dell旗下所有在台銷售機種，其中包含主打XPS系列與Inspiron系列機種，以及Dell旗下電競品牌Alienware系列機種，另外也包含Dell後來拆分的G系列輕量遊戲筆電與Vostro系列入門商務筆電，而包含螢幕在內周邊配件也會在此旗艦門市提供展示。

▲Dell正式在台啟用首間旗艦店 分享 facebook

此次在台成立首間旗艦店，Dell台灣區總經理廖仁祥表示過去持續與台灣市場通路合作，藉由合作夥伴銷售門市推廣旗下產品，但依然認為在消費者越來越重視實質體驗情況下，確實有必要進一步加深與消費者互動，並且縮短溝通距離。

因此，開設台灣首間旗艦店，讓消費者能依次在店內體驗Dell所有主打機種，並且涵蓋商用、消費，以及電競應用領域，同時也能更進一步傾聽使用者實際需求，並且針對行銷策略快速調整展示項目，讓消費者能在最快時間內體驗Dell於台灣市場最新銷售機種。

▲旗艦店江展示主打機種產品，讓消費者可以更近距離體驗Dell筆電、桌機，甚至Alienware品牌電競機種魅力 分享 facebook

而配合旗艦店啟用，Dell也實際展示可選擇Intel第9代Core i系列處理器，以及NVIDIA GeForce GTX 16系列，或是GeForce RTX 20系列顯示卡的新款Alienware m15，預計會在今年7月底進入台灣市場。

另外，現場也展示同樣換上Intel第9代Core i系列處理器的新款G3 15，其餘展示機種則包含XPS系列輕薄筆電、Inspiron系列機種，以及針對企業應用打造的Latitude系列，同時也包含Dell旗下專業等級顯示器，或是電競用顯示器。

▲主打輕薄、長時間續航表現的XPS系列 分享 facebook

▲以實用為主的Inspiron系列，除了筆電產品，更包含桌機系列機種 分享 facebook

▲從原本筆電產品系列拆分的G系列機種，是Dell後來鎖定輕量遊戲體驗的機種 分享 facebook

▲鎖定重度遊戲體驗的Alienware系列 分享 facebook

▲旗艦店將以當下主打機種展示為主 分享 facebook

▲店內同時展示相關周邊 分享 facebook

▲螢幕系列也是Dell主打產品之一 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》