親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

Dell全台首間旗艦店啟用，讓消費者近距離感受XPS、Alienware在內機種魅力

2019-07-04 23:22楊又肇

Dell今日 (7/4)宣布，全台首間Dell旗艦店正式於台北三創生活園區2樓啟用，將使消費者更容易近距離體驗Dell旗下所有在台銷售機種，其中包含主打XPS系列與Inspiron系列機種，以及Dell旗下電競品牌Alienware系列機種，另外也包含Dell後來拆分的G系列輕量遊戲筆電與Vostro系列入門商務筆電，而包含螢幕在內周邊配件也會在此旗艦門市提供展示。

▲Dell正式在台啟用首間旗艦店
▲Dell正式在台啟用首間旗艦店
分享

此次在台成立首間旗艦店，Dell台灣區總經理廖仁祥表示過去持續與台灣市場通路合作，藉由合作夥伴銷售門市推廣旗下產品，但依然認為在消費者越來越重視實質體驗情況下，確實有必要進一步加深與消費者互動，並且縮短溝通距離。

因此，開設台灣首間旗艦店，讓消費者能依次在店內體驗Dell所有主打機種，並且涵蓋商用、消費，以及電競應用領域，同時也能更進一步傾聽使用者實際需求，並且針對行銷策略快速調整展示項目，讓消費者能在最快時間內體驗Dell於台灣市場最新銷售機種。

▲旗艦店江展示主打機種產品，讓消費者可以更近距離體驗Dell筆電、桌機，甚至Al...
▲旗艦店江展示主打機種產品，讓消費者可以更近距離體驗Dell筆電、桌機，甚至Alienware品牌電競機種魅力
分享

而配合旗艦店啟用，Dell也實際展示可選擇Intel第9代Core i系列處理器，以及NVIDIA GeForce GTX 16系列，或是GeForce RTX 20系列顯示卡的新款Alienware m15，預計會在今年7月底進入台灣市場。

另外，現場也展示同樣換上Intel第9代Core i系列處理器的新款G3 15，其餘展示機種則包含XPS系列輕薄筆電、Inspiron系列機種，以及針對企業應用打造的Latitude系列，同時也包含Dell旗下專業等級顯示器，或是電競用顯示器。

▲主打輕薄、長時間續航表現的XPS系列
▲主打輕薄、長時間續航表現的XPS系列
分享

▲以實用為主的Inspiron系列，除了筆電產品，更包含桌機系列機種
▲以實用為主的Inspiron系列，除了筆電產品，更包含桌機系列機種
分享

▲從原本筆電產品系列拆分的G系列機種，是Dell後來鎖定輕量遊戲體驗的機種
▲從原本筆電產品系列拆分的G系列機種，是Dell後來鎖定輕量遊戲體驗的機種
分享

▲鎖定重度遊戲體驗的Alienware系列
▲鎖定重度遊戲體驗的Alienware系列
分享

▲旗艦店將以當下主打機種展示為主
▲旗艦店將以當下主打機種展示為主
分享

▲店內同時展示相關周邊
▲店內同時展示相關周邊
分享

▲螢幕系列也是Dell主打產品之一
▲螢幕系列也是Dell主打產品之一
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

LG全新OLED電視登台，即將加入支援蘋果AirPlay 2、HomeKit

2019-07-04 23:22

New Surface Pro狂降1萬元！全國電子推台北多媒體展限定優惠

2019-07-04 18:51

LG新OLED TV登場 具三大AI科技還能直接控制家電

2019-07-04 17:44

華碩VivoBook S15上市 雙螢幕筆電挑戰主流

2019-07-04 14:45

NVIDIA證實將以三星7nm製程生產下一款GPU產品

2019-07-04 08:23

全新MacBook Pro 2019 台灣上市開賣！

2019-07-03 22:54

LINE MUSIC登台李玟代言 首波免費體驗30天

2019-07-03 14:54

Google申請G Nest名稱商標，可能將Google Home智慧喇叭更名

2019-07-03 13:29

NVIDIA推RTX 20 SUPER版顯卡 華碩、技嘉、微星將受惠

2019-07-03 12:17

看準8K電視發展 台灣三星推新QLED 8K電視

2019-07-03 12:00

技嘉推出 RTX 20 SUPER系列顯示卡

2019-07-03 10:59

NVIDIA揭曉「SUPER」系列顯示卡，對應更好遊戲與創作使用體驗

2019-07-02 22:31

現省破萬元！Apple TV夏季電影嘉年華 7月每日限時特價

2019-07-02 17:31

跨世代經典！Sony推出Walkman 40周年紀念影片

2019-07-02 16:09

聯想提出專利 要縮小可凹折筆電疊合空隙

2019-07-02 09:03

MacBook Air主機板出事 蘋果「低調處理」部分用戶

2019-07-01 20:23

新款Philips Hue連網燈泡將可直接透過手機連接操作

2019-07-01 12:54

HTC公布更多VIVE Cosmos細節 包含視覺解析度更高、外部遮罩可更換

2019-06-30 12:54

LG擴大與開發框架Qt合作，將webOS帶到智慧車載等更多裝置使用

2019-06-29 14:34

Apple Watch要加上鏡頭了？ 蘋果專利圖曝光

2019-06-27 22:28

三星Exynos處理器採用全新標誌設計，以方形象素連接的「X」呈現

2019-06-27 10:16

徠卡揭曉相對「親民」的入門等級Leica M系列全片幅相機M-E (Typ 240)

2019-06-27 10:15

消息指稱微軟計畫推出代號「Excalibur」、Arm架構設計的新款Surface裝置

2019-06-27 10:10

三星可能推出新款Galaxy Watch 2，或許恢復轉環操作介面

2019-06-27 10:05

市面上最貴！ Garmin推出9.2萬元智慧手表

2019-06-26 20:49

Raspberry Pi 4開發板更新，同樣以35美元起跳價格銷售

2019-06-26 08:57

新樹莓派Raspberry Pi 4降臨！35美金起 性能跟PC拚

2019-06-25 19:46

小米新款體重計 連喝水也能測量管理

2019-06-25 16:18

彩色螢幕「小米手環4」來了！台灣7月9日開賣 售價依舊超佛心

2019-06-25 16:06

小米手環4正式登台 搭載彩色螢幕與更多健身運動輔助項目

2019-06-25 15:35

擴展智慧生活居家產品，小米體重計2、米家LED充電式檯燈同步在台推出

2019-06-25 15:34

小米9T、小米手環4登台 7月陸續開賣

2019-06-25 15:29

小米夏季發表會 9T、手環4吸睛

2019-06-25 14:49

Intel預計2020年推出的全新獨立顯示卡「Xe」，或許採用「雙子座」外型設計

2019-06-25 09:09

市調機構指稱微軟將於2020年初推出雙螢幕設計的Surface裝置

2019-06-25 09:05

小米手環4與上一代有哪些差異？螢幕不再是塑膠了

2019-06-24 22:16

「唇膏色鍵盤」熱傳女生讚親切 男生不解：不就全是紅色嗎？

2019-06-24 18:37

Google Home智慧喇叭有可能更名為Nest Home

2019-06-24 15:24

Google高層表示已放棄開發平板電腦 因為都賣不過iPad

2019-06-23 18:59
看更多

熱門文章

Nokia主管解答：4G好端端，為什麼要換5G？

2019-07-04 19:33

New Surface Pro狂降1萬元！全國電子推台北多媒體展限定優惠

2019-07-04 18:51

NVIDIA證實將以三星7nm製程生產下一款GPU產品

2019-07-04 08:23

Google搜尋慶祝美國慶日 輸入fireworks有彩蛋

2019-07-04 08:01

Google希望為使用歷史超過25年的網路爬蟲機器人制定更嚴謹規範

2019-07-04 11:28

華碩VivoBook S15上市 雙螢幕筆電挑戰主流

2019-07-04 14:45

Facebook又當機 那AI是如何從上傳的照片中獲取訊息？

2019-07-04 17:16

在月球用GPS定位？ NASA：我們正在試！

2019-07-04 21:54

當機終於修復了 臉書IG說抱歉

2019-07-04 21:33

美國眾議院正式要求Facebook暫停加密貨幣Libra發展計畫

2019-07-04 12:03

掃蕩色情、怪力亂神的音訊服務 中國再次加強網路內容管制

2019-07-04 11:29

Nokia呼籲營運商應大膽構思未來5G網路應用服務模式

2019-07-04 08:22

榮耀將於7/23揭曉旗艦手機榮耀9X，換上Kirin 810處理器

2019-07-04 11:25

LG新OLED TV登場 具三大AI科技還能直接控制家電

2019-07-04 17:44

華碩雙螢幕VivoBook S15筆電 今日正式上市

2019-07-04 12:30

任天堂釋出《瑪利歐醫生 世界》新介紹影片 說明線上對戰模式

2019-07-04 12:00

接入更多第三方app功能，三星在美國、韓國啟用Bixby Marketplace服務

2019-07-04 11:25

台灣大、凱擘大寬頻攜震旦通訊 推限定超值方案搶客

2019-07-04 16:22

AirPods無線充電版 德誼5日開賣

2019-07-04 18:15

技嘉首推AMOLED創作者筆電 狂殺破萬再送萬元好禮

2019-07-04 20:27

LG發表新OLED電視 77吋新機吸睛

2019-07-04 16:46

台灣大M+導入家電業 節省近2成通訊費、百萬桌機費

2019-07-04 18:18

LINE數位資產交易所慶祝一週年 推回饋季活動

2019-07-04 11:13

影／創業超新星：聽感客製化 打造專屬耳機

2019-07-04 19:01

Dell全台首間旗艦店啟用，讓消費者近距離感受XPS、Alienware在內機種魅力

2019-07-04 23:22

LG全新OLED電視登台，即將加入支援蘋果AirPlay 2、HomeKit

2019-07-04 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top