NVIDIA證實將以三星7nm製程生產下一款GPU產品

更新：台積電在稍早回應說明，表示目前7nm製程代工產線已經被蘋果、賽靈思、AMD，以及Qualcomm在內廠商佔據，因此目前無法對應NVIDIA對於7nm製程技術需求。

根據The Korea Herald新聞報導，三星與NVIDIA稍早證實在7nm製程技術進行合作，其中NVIDIA將委託三星協助代工生產7nm製程技術產品。

NVIDIA韓國市場負責人劉恩俊 (音譯，Yoo Eung-joon) 分享 facebook

雖然過去NVIDIA旗下GPU晶片產品均由台積電代工製作，但其實在先前推出的GeForce GTX 1050，以及GeForce GTX 1050 Ti所採用GPU晶片已經轉由三星代工生產，而台積電依然負責NVIDIA主要GPU晶片代工生產。

而就報導指稱，NVIDIA之所以將代工訂單轉給三星，其中原因包含三星以遠低於台積電的代工報價獲取訂單，同時也在於台積電目前在7nm製程產能可能面臨AMD、華為在內客戶訂單需壓力，使得現階段可能難以承受NVIDIA代工需求。

另一方面，NVIDIA暫時尚未計畫將旗下以7nm製程技術打造的下一款GPU帶進市場。在近期接受訪談時，NVIDIA執行長黃仁勳始終認為現階段尚未有必要急著進入7nm製程技術應用，強調製程技術只是產品進步其中一個環節，但更重要是架構等技術上的創新，甚至曾經暗指AMD雖然以更小製程推動GPU效能，但是相對卻在實際功能應用並未帶來更好體驗。

不過，雖然NVIDIA韓國市場負責人劉恩俊 (音譯，Yoo Eung-joon)在對外說明時證實與三星合作，同時透露此項合作將應用在下一款GPU產品，卻未證實是否未來全數將由三星負責代工，或是僅負責其中一定比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》