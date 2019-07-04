親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

歐盟新當家？讓德國大吃一驚的烏蘇拉．馮德萊恩

NVIDIA證實將以三星7nm製程生產下一款GPU產品

2019-07-04 08:23楊又肇

更新：台積電在稍早回應說明，表示目前7nm製程代工產線已經被蘋果、賽靈思、AMD，以及Qualcomm在內廠商佔據，因此目前無法對應NVIDIA對於7nm製程技術需求。

根據The Korea Herald新聞報導三星與NVIDIA稍早證實在7nm製程技術進行合作，其中NVIDIA將委託三星協助代工生產7nm製程技術產品。

NVIDIA韓國市場負責人劉恩俊 (音譯，Yoo Eung-joon)
NVIDIA韓國市場負責人劉恩俊 (音譯，Yoo Eung-joon)
分享

雖然過去NVIDIA旗下GPU晶片產品均由台積電代工製作，但其實在先前推出的GeForce GTX 1050，以及GeForce GTX 1050 Ti所採用GPU晶片已經轉由三星代工生產，而台積電依然負責NVIDIA主要GPU晶片代工生產。

而就報導指稱，NVIDIA之所以將代工訂單轉給三星，其中原因包含三星以遠低於台積電的代工報價獲取訂單，同時也在於台積電目前在7nm製程產能可能面臨AMD、華為在內客戶訂單需壓力，使得現階段可能難以承受NVIDIA代工需求。

另一方面，NVIDIA暫時尚未計畫將旗下以7nm製程技術打造的下一款GPU帶進市場。在近期接受訪談時，NVIDIA執行長黃仁勳始終認為現階段尚未有必要急著進入7nm製程技術應用，強調製程技術只是產品進步其中一個環節，但更重要是架構等技術上的創新，甚至曾經暗指AMD雖然以更小製程推動GPU效能，但是相對卻在實際功能應用並未帶來更好體驗。

不過，雖然NVIDIA韓國市場負責人劉恩俊 (音譯，Yoo Eung-joon)在對外說明時證實與三星合作，同時透露此項合作將應用在下一款GPU產品，卻未證實是否未來全數將由三星負責代工，或是僅負責其中一定比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA三星GPU

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

全新MacBook Pro 2019 台灣上市開賣！

2019-07-03 22:54

LINE MUSIC登台李玟代言 首波免費體驗30天

2019-07-03 14:54

Google申請G Nest名稱商標，可能將Google Home智慧喇叭更名

2019-07-03 13:29

NVIDIA推RTX 20 SUPER版顯卡 華碩、技嘉、微星將受惠

2019-07-03 12:17

看準8K電視發展 台灣三星推新QLED 8K電視

2019-07-03 12:00

技嘉推出 RTX 20 SUPER系列顯示卡

2019-07-03 10:59

NVIDIA揭曉「SUPER」系列顯示卡，對應更好遊戲與創作使用體驗

2019-07-02 22:31

現省破萬元！Apple TV夏季電影嘉年華 7月每日限時特價

2019-07-02 17:31

跨世代經典！Sony推出Walkman 40周年紀念影片

2019-07-02 16:09

聯想提出專利 要縮小可凹折筆電疊合空隙

2019-07-02 09:03

MacBook Air主機板出事 蘋果「低調處理」部分用戶

2019-07-01 20:23

新款Philips Hue連網燈泡將可直接透過手機連接操作

2019-07-01 12:54

HTC公布更多VIVE Cosmos細節 包含視覺解析度更高、外部遮罩可更換

2019-06-30 12:54

LG擴大與開發框架Qt合作，將webOS帶到智慧車載等更多裝置使用

2019-06-29 14:34

Apple Watch要加上鏡頭了？ 蘋果專利圖曝光

2019-06-27 22:28

三星Exynos處理器採用全新標誌設計，以方形象素連接的「X」呈現

2019-06-27 10:16

徠卡揭曉相對「親民」的入門等級Leica M系列全片幅相機M-E (Typ 240)

2019-06-27 10:15

消息指稱微軟計畫推出代號「Excalibur」、Arm架構設計的新款Surface裝置

2019-06-27 10:10

三星可能推出新款Galaxy Watch 2，或許恢復轉環操作介面

2019-06-27 10:05

市面上最貴！ Garmin推出9.2萬元智慧手表

2019-06-26 20:49

Raspberry Pi 4開發板更新，同樣以35美元起跳價格銷售

2019-06-26 08:57

新樹莓派Raspberry Pi 4降臨！35美金起 性能跟PC拚

2019-06-25 19:46

小米新款體重計 連喝水也能測量管理

2019-06-25 16:18

彩色螢幕「小米手環4」來了！台灣7月9日開賣 售價依舊超佛心

2019-06-25 16:06

小米手環4正式登台 搭載彩色螢幕與更多健身運動輔助項目

2019-06-25 15:35

擴展智慧生活居家產品，小米體重計2、米家LED充電式檯燈同步在台推出

2019-06-25 15:34

小米9T、小米手環4登台 7月陸續開賣

2019-06-25 15:29

小米夏季發表會 9T、手環4吸睛

2019-06-25 14:49

Intel預計2020年推出的全新獨立顯示卡「Xe」，或許採用「雙子座」外型設計

2019-06-25 09:09

市調機構指稱微軟將於2020年初推出雙螢幕設計的Surface裝置

2019-06-25 09:05

小米手環4與上一代有哪些差異？螢幕不再是塑膠了

2019-06-24 22:16

「唇膏色鍵盤」熱傳女生讚親切 男生不解：不就全是紅色嗎？

2019-06-24 18:37

Google Home智慧喇叭有可能更名為Nest Home

2019-06-24 15:24

Google高層表示已放棄開發平板電腦 因為都賣不過iPad

2019-06-23 18:59

AMD顯示驅動程式暗示 接下來至少三張顯示卡準備問世

2019-06-23 16:34

消息指稱三星並未協助代工Intel處理器產品

2019-06-22 14:00

技嘉推全新至薄高效筆電 搭載三星AMOLED極黑面板

2019-06-21 18:08

Google確認退離平板市場 取消兩款尚未公佈的硬體裝置

2019-06-21 16:11

哈蘇更新第二款自製無反數位相機X1D II 50C

2019-06-21 09:57
看更多

熱門文章

臉書3日晚間全球大當機 限時動態、圖片顯示異常

2019-07-03 23:12

全新MacBook Pro 2019 台灣上市開賣！

2019-07-03 22:54

「台北黑體」繁中字型免費下載 更適合印刷的字體風格

2019-07-03 19:08

不改掉二習慣 最易讓惡意軟體入侵

2019-07-03 14:26

三星搶先蘋果 Note 10新機8月亮相

2019-07-03 12:02

Instagram新功能！ 限時動態貼圖發起聊天室

2019-07-03 22:39

看準8K電視發展 台灣三星推新QLED 8K電視

2019-07-03 12:00

三星總裁坦承 過於著急將螢幕可凹折手機帶進市場

2019-07-03 10:58

美國會正式發函Facebook 要求暫停臉書幣Libra開發

2019-07-03 15:36

NVIDIA證實將以三星7nm製程生產下一款GPU產品

2019-07-04 08:23

外國人也遭殃！中國對新疆邊界以監控App偵查、下載個資

2019-07-03 16:13

LINE MUSIC登台李玟代言 首波免費體驗30天

2019-07-03 14:54

Sony下半年可能推出兩款新機 其中一款或許支援5G連網

2019-07-03 10:59

暑假就是要出國玩！5大電信漫遊限定下殺每日20元起

2019-07-03 16:58

Google申請G Nest名稱商標，可能將Google Home智慧喇叭更名

2019-07-03 13:29

Google搜尋慶祝美國慶日 輸入fireworks有彩蛋

2019-07-04 08:01

NVIDIA推RTX 20 SUPER版顯卡 華碩、技嘉、微星將受惠

2019-07-03 12:17

技嘉推出 RTX 20 SUPER系列顯示卡

2019-07-03 10:59

暑假電信購機方案再省一波！台星送樂天購物金、亞太送家電

2019-07-03 16:09

三星完成Galaxy Fold重新設計 螢幕不會被撕了！

2019-07-03 19:13

全球逾3億EA遊戲玩家 暴露於帳戶盜用和身份盜竊風險中

2019-07-03 22:56

LINE益智手遊「HELLO BT21」上線 超萌新成員是它們

2019-07-03 17:28

Tim Cook駁斥報導指稱Jony Ive離開與蘋果不重視設計說法

2019-07-03 10:57

推廣Apple Music服務，蘋果將於全球多家直營店舉辦Up Next Live演唱會

2019-07-03 10:57

滴滴出行計畫以平台聚合銜接更多第三方搭車服務

2019-07-03 13:29

Nokia呼籲營運商應大膽構思未來5G網路應用服務模式

2019-07-04 08:22

OTT上半年影視排行榜 韓劇韓影搶眼

2019-07-03 15:00

打擊不實健康訊息 臉書YouTube採取行動

2019-07-03 20:13

電信業攻OTT 台灣大myVideo上半年總觀影時數創新高

2019-07-03 17:49

三星再推QLED 8K量子電視 7月中全台通路陸續上市

2019-07-03 18:45

奧圖碼顯示器 獲美國國際視聽系整合應用展最佳產品獎

2019-07-03 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top