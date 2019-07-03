LINE MUSIC登台李玟代言 首波免費體驗30天

2019-07-03 14:54 中央社 記者吳家豪台北3日電



全新LINE MUSIC音樂體驗平台由國際天后李玟CoCo擔任年度代言人。圖／LINE台灣提供 分享 facebook 在台灣擁有2100萬用戶的通訊軟體LINE宣布將於10日舉辦音樂串流服務LINEMUSIC上線記者會，邀請知名歌手李玟擔任代言人；LINE表示，首波將開放用戶免費體驗30天。

根據LINE發出的媒體邀請函，LINE秉持「智慧入口」願景，將於7月10日舉辦LINE MUSIC上線記者會，正式宣布在台推出LINE MUSIC服務，不僅打造音樂串流體驗，更將發表全新個人化音樂服務。

LINE MUSIC將攜手眾多在地音樂夥伴，10日記者會邀請環球國際唱片大中華區總裁暨執行長張松輝致詞，並由LINE台灣內容事業副總經理張景雯介紹LINE MUSIC新服務及功能亮點。代言人李玟也將現身記者會，說明合作契機及分享最愛功能。

LINE表示，LINE MUSIC服務首波將開放用戶免費體驗30天，新功能包括LINE語音通話的鈴聲可自行編輯等，其他功能將等到10日記者會揭曉。

LINE於6月27日在日本東京舉行年度發表會LINECONFERENCE 2019，會中公布LINE MUSIC在日本市場最新數據。截至今年5月，LINE MUSIC在日本下載次數超過3200萬次，歌曲數量超過5400萬首，每月活躍用戶數超過1100萬人。

LINE在年會中宣布，預計今年秋季在日本推出LINEMUSIC新功能，包含用戶能依據各自需求自由切換明暗主題、推出可調節音質的平衡器、全新優化的操作介面，讓用戶可更容易選取喜歡的音樂內容。此外，LINEMUSIC將讓用戶可以根據不同心情和音樂類型，每天更新播放清單。

LINE MUSIC預計今年秋季在日本推出全新的音樂免付費方案One Play，用戶註冊後，每24小時可完整聆聽一首歌；歌曲庫還可讓用戶即時查看朋友所提到的歌曲或當下最流行的曲調，更容易找到下一個喜愛的歌手。