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看準8K電視發展 台灣三星推新QLED 8K電視

2019-07-03 12:00經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

隨著台灣4K電視的普及，今年1至5月滲透率已達近八成，8K市場蓄勢待發，根據台灣三星電子預估，今年8K電視滲透率上看至5%，有極大的發展潛力。看準此趨勢，台灣三星電子今（3）日宣布再推QLED 8K量子電視65吋新尺寸，預計7月中於全台通路陸續上市。

三星指出，新QLED 8K電視除了擁有優異的金屬量子點顯色技術，以及8K量子尖端智慧處理器科技，更領先業界支援Apple TV app與Airplay2串流分享，且首次與Windows合作支援Remote Access功能，多元的娛樂內容支援搭配豐富的尺寸，讓消費者享有更多選擇。

三星QLED 8K量子電視Q900R。圖／台灣三星提供
三星QLED 8K量子電視Q900R。圖／台灣三星提供
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三星電子電視處理器

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