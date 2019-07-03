看準8K電視發展 台灣三星推新QLED 8K電視

2019-07-03 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



隨著台灣4K電視的普及，今年1至5月滲透率已達近八成，8K市場蓄勢待發，根據台灣三星電子預估，今年8K電視滲透率上看至5%，有極大的發展潛力。看準此趨勢，台灣三星電子今（3）日宣布再推QLED 8K量子電視65吋新尺寸，預計7月中於全台通路陸續上市。