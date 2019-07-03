Google申請G Nest名稱商標，可能將Google Home智慧喇叭更名

先前才有消息指稱Google可能會將原本Google Home智慧喇叭更名為Nest Home，Google顯然已經透過代理商在英國、德國等地區申請註冊G Nest名稱，預期接下來將會進一步強化Nest品牌名稱的智慧聯網產品發展。

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Google代理商Fieldfisher稍早已經在英國地區遞交申請G Nest相關商標，而Google另一家代理商GrüneckerPatent & Rechtsanwälte則是在德國慕尼黑遞交申請相同名稱商標，因此預期未來G Nest，或是Google Nest將會成為Google物聯網裝置主要使用名稱。

先前在Google I/O 2019將Google Home Hub更名為Nest Hub，並且推出更大尺寸設計的Nest Hub Max之後，顯然Google將把聯網喇叭裝置換上Nest相關名稱，因此傳出原本已經推出的Google Home將會更名為Google Nest，甚至進一步簡化為G Nest。

不過，目前Google尚未有具體更名消息，或許會在今年秋季新品發表會上有更具體消息宣布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》