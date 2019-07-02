NVIDIA揭曉「SUPER」系列顯示卡，對應更好遊戲與創作使用體驗

今年在Computex 2019展前釋出的「SUPER」影片所預告內容，稍早終於正式對外揭曉，亦即如市場傳聞的GeForce RTX SUPER系列顯示卡，分別包含GeForce RTX 2080 SUPER、GeForce RTX 2070 SUPER，以及GeForce RTX 2060 SUPER三款強化版的顯示卡，其中依然是以Turing顯示架構為基礎，並且在GPU設計進行最佳化，並且提高顯示記憶體容量，讓顯示卡效能進一步提昇。

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而選在AMD預計在7月7日開放銷售新款Radeon Radeon RX 5700 XT，以及Radeon RX 5700之前揭曉新卡，似乎也有叫陣意味存在，即便整體價位相對偏高，但NVIDIA強調將能在各個遊戲顯示效能級別滿足不同使用需求。

若以產品定位來看，其實可以將GeForce RTX SUPER系列視為過往加上「Ti」名稱的顯示卡規格，但因為先前已經推出GeForce RTX 2080 Ti，NVIDIA顯然此次並不想將「Ti」名稱下放到2070、2060等級顯示卡使用 (卻在GeForce GTX 1660額外提供Ti等級版本)。

而加上先前已經推出規格，目前GeForce RTX系列顯示卡將包含GeForce RTX 2080 Ti、GeForce RTX 2080 SUPER、GeForce RTX 2080、GeForce RTX 2070 SUPER、GeForce RTX 2070、GeForce RTX 2060 SUPER與GeForce RTX 2060，均採用Turing顯示架構，支援Ray Tracing即時光影追跡技術、DLSS技術、Adaptive Shading調適著色在內技術。

同時，GeForce RTX SUPER系列在內顯示卡也相容業界技術如微軟DirectX與DirectX Raytracing (DXR)，以及包含Vulkan、Unreal Engine、Unity、Frostbite、id Tech、Northlight、4A Engine在內技術，本身也將對應虛擬實境應用，甚至也能應用在內容創作。

相比先前推出的GeForce RTX系列顯示卡，此次推出的GeForce RTX SUPER系列顯示卡更將雙風扇中央裝飾面板更換成鋼琴表面材質，並且呈現「SUPER」字樣。

此次推出的三款顯示卡，細節分別如下：

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GeForce RTX 2080 SUPER - 699美元起跳，預計7月23日開放銷售

記憶體傳輸效率可達15.5Gbps

比先前推出的TITAN Xp更快

對應11+11 TOPs (FP32+INT32)，以及89 Tensor TFLOPs

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GeForce RTX 2070 SUPER - 499美元起跳，預計7月9日開放銷售

相比GeForce RTX 2070，峰值效能提昇24%，平均提昇16%

比先前推出的GeForce GTX 1080 Ti更快

對應9+9 TOPs (FP32+INT32)，以及73 Tensor TFLOPs

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GeForce RTX 2060 SUPER - 399美元起跳，預計7月9日開放銷售

相比GeForce RTX 2060，峰值效能提昇22%，平均提昇15%

比先前推出的GeForce GTX 1080更快

搭載8GB GDDR6顯示記憶體，比GeForce RTX 2060高出2GB記憶體

對應7+7 TOPs (FP32+INT32)，以及57 Tensor TFLOPs

作為比較，目前依然作為NVIDIA頂規消費級顯示卡的GeForce RTX 2080 Ti，售價依然從999美元起跳，而GeForce RTX 2060建議售價則為349美元起跳。

配合初期上市，NVIDIA也將針對預計在7月9日上市的新款顯示卡提供《控制 (Control)》，以及《德軍總部：血氣方剛 (Wolfenstein: Youngblood)》兩款遊戲同捆銷售方案，即便是預計7月23日才開放銷售的GeForce RTX 2080 SUPER，一樣也能藉由預購方式獲得。

不過，各地區提供同捆銷售方案會有些不同，例如台灣地區同捆遊戲並未包含《控制》，僅提供《德軍總部：血氣方剛》。

GeForce RTX 2080 SUPER、GeForce RTX 2070 SUPER，以及GeForce RTX 2060 SUPER三款顯示卡，預計由華碩、七彩虹、EVGA、耕宇、影馳、技嘉、Innovision 3D、微星、同德、PNY與Zotac推出客製化顯示卡，而NVIDIA依然會推出Founders Editions的公版顯示卡設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》