跨世代經典！Sony推出Walkman 40周年紀念影片

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40年前，Sony發布了全世界第一款隨身聽（Walkman）TPS-L2，改變了全世界聽音樂的方式，而Sony更於昨日發布了40周年紀念影片來一一細數隨身聽的進化與演變。

細數人們從卡帶發展至 CD 到後來的 MD、 Flash，到了現在大部分的使用者都是利用手機、iPod 或是數位隨身聽可載入更多數位歌曲的行動裝置等等，Sony TPS-L2 大膽卻簡潔的設計功不可沒。

當然，隨身聽是因為音樂而設計出來的，推出第一代 TPS-L2 的時候只是一個簡單的播放音樂產品，不具有錄製的功能，但有趣的是它甚至配備了兩個 3.5mm 的耳機孔，讓音樂能夠互相分享給好友一起聽。

到了現代，雖然 Sony 已不是消費市場中的唯一霸者，但他們仍在販售更現代化的隨身聽，產品同樣能夠一次放入上萬首數位歌曲，外型也有非常大的改變。即使40年過去，隨身聽在我們生活中所引起的變化以及音樂技術的關聯性仍與以往一樣重要，更是許多網友的回憶。有趣的是，年紀稍輕的民眾可能只認得第一款 TPS-L2 是因為它是漫威電影《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy）主角星爵充滿回憶的配備。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》