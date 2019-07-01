MacBook Air主機板出事 蘋果「低調處理」部分用戶

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根據外媒報導，蘋果（Apple）在一份內部文件中證實維修中心發現「非常少數」2018年的MacBook Air型號，主機板有部分瑕疵。蘋果發送信件通知受到影響的用戶，開放使用者可至Apple Store或維修中心免費更換。

蘋果維修人員表示，目前確定出問題的主機板都是在13吋的2018年MacBook Air Retina型號中，詳細問題並未公開，目前也尚未有進一步災情傳出。不過根據蘋果內部的報告，一些有問題的主機板會導致無法開機。

蘋果並未大動作地宣告召回商品，僅寄信給受影響的用戶。此外，近期持續有尚未發表的iPhone最新型號外觀曝光，其外型造成許多消費者反彈，若是大動作召回MacBook Air有問題機型，對於蘋果公司的形象無疑更是雪上加霜。

當然也有可能蘋果只是尚未公開宣布維修計畫，也尚未放進「交換與維修延展方案」的網頁。不過據了解，一般來說蘋果針對受到影響的電腦在購買日期後的四年內都能夠提供上述的維修服務計畫，對於這次MacBook Air的狀況，目前為止使用者也許只能先看看信箱中是否有收到相關的通知信件，或是拿到蘋果官方的維修中心進行詢問。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》