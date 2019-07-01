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新款Philips Hue連網燈泡將可直接透過手機連接操作

2019-07-01 12:54楊又肇

或許是基於小米在內品牌推出的連網燈泡相對容易使用，前身為飛利浦照明的Signify，稍早宣布推出可讓手機直接連接操作的Philips Hue with Bluetooth系列燈泡，讓使用者可以輕易透過手機直接連接操作燈泡功能，無需像以往還必須透過一組專用橋接器連接。

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而Philips Hue with Bluetooth系列燈泡也支援Google Home、亞馬遜Alexa，以及蘋果HomeKit連動，並且區分一般可控制開關的白光燈泡Hue White，建議售價為14.99美元，以及可調整色溫的Hue White ambiance，建議售價則為24.99美元，而Hue White and color ambiance則是在可調節色溫之外，還可以改變顏色，建議售價則為49.9美元。

而相比先前推行燈泡規格，雖然可以不用透過橋接器連接使用，但相對也僅能最多連接10組燈泡，相比透過橋接器連接可對應多達50組的數量，雖然是少了一些，但是對於一般家庭使用，其實也相當足夠，畢竟會特別需要能夠連網操作的燈泡數量並不會太多。

不過，此次推出的Philips Hue with Bluetooth系列燈泡依然可以配合橋接器使用，整體而言將比以往推出的Hue系列連網燈泡更有使用彈性，只是相比其他品牌推出的連網燈泡依然貴上不少…

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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