Apple Watch要加上鏡頭了？ 蘋果專利圖曝光

假如真的把鏡頭做到Apple Watch上，那似乎也離智慧型手錶徹底取代手機不遠？

最近外媒在USPTO上發現了Apple的一份專利圖，內容顯示Apple有意在Apple Watch上加入鏡頭！不過，並不是簡單的在錶面上放上鏡頭而已，畢竟實際操作上，會侷限了拍攝的角度，如果要自拍也很不方便啊~

專利圖上顯示的Apple Watch鏡頭，企圖安在一條新的「錶帶」上，要拍照的時候在把「錶帶」拉出來，如此一來，拍照的角度就大得多了，但是就圖片看來，會有一片小小的凸起，讓整個錶身不是平面的

分享 facebook

▼側面看起來會長這樣，鏡頭會凸出非常多

拍照時將錶帶拉長，除了可以方便拍照之外，手指的按壓也會成為按快門的操作控制，不過在專利圖上並沒有顯示這顆鏡頭的像素會有多高？Apple Watch可以拍攝多少張相片影片？畢竟它還只是一份「專利圖」，可以把它當成是Apple對未來產品的「想像」或「意圖」

雖然說專利圖上顯示Apple有這個意圖，但Apple每年都會申請超多專利，也算是大型科技公司的一種常見招數，不見得真的會把專利做出來量產就是了

(新聞來源：Gizmodo、9to5 mac)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》