三星Exynos處理器採用全新標誌設計，以方形象素連接的「X」呈現

三星稍早宣布採用全新Exynos標誌設計，將以「X」字樣為主軸設計，並且透過方形像素連接形成圖像，藉此詮釋Exynos處理器連接各項技術帶動運算效能。

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此次更新並未公布下一款Exynos處理器規格，主要是宣布採用全新Exynos標誌設計。

除了應用在手機產品，Exynos處理器也已經廣泛應用在物聯網裝置、車載系統、機器人，甚至涵蓋智慧家庭、智慧城市，以及數據應用領域。

去年揭曉，並且應用在Galaxy S10系列的Exynos 9820處理器，是以三星8nm LPP FinFET製程技術打造，內部採用兩組三星客製化架構設計的M4核心，兩組以Arm Cortex-A75架構為設計的核心，並且搭配四組Arm Cortex-A55核心，構成「2+2+4」的特殊八核心配置。

相比前一代產品採用的M3架構核心，在Exynos 9820採用的M4架構，單核運算表現提昇20%效能，電功耗則降低40%，同時整體多核運算效能也提昇15%左右，另外支援LPDDR4X記憶體與UFS 3.0儲存晶片，以及無法以一般物理方式複製的資料加密防護功能。至於顯示部分則採用Arm Mali-G76 MP12 GPU，在顯示效能提昇40%，而電功耗則降低35%左右。

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三星也首度在Exynos 9820導入自製NPU設計，強調相比先前透過CPU、GPU組合產生運算效能，藉由NPU輔助運算後的運算效率約提昇7倍，並且能具體用於相機拍攝、虛擬實境影像演算，藉此與華為、蘋果所提出處理器設計抗衡。

相機拍攝部分更可藉由多格式編碼技術最高對應8K@30fps編解碼，同時支援10位元色彩與廣色域表現，並且支援HDR內容拍攝、播放，另外更支援高達5組相機感光元件作動，單鏡頭最高支援2200萬畫素 (採用複數鏡頭設計則會讓最高解像力下降)，同時也支援紅外線鏡頭，因此似乎也能預期三星未來新款手機將會加入更多鏡頭模組設計，並且可對應更安全的人臉識別功能。

連網部分則支援Cat.20的8相載波聚合，讓最高下載速度可達2Gbps，而上傳部分則同樣對應Cat.20規格，但僅支援3相載波聚合，因此最高上傳速度為316Mbps，天線部分則支援4 x 4 MIMO連接。

在5G連網部分則與Qaulcomm、華為、聯發科等廠商一樣，目前同樣僅能搭配獨立5G連網晶片形式，藉此對應2019年即將普及應用的5G連網服務，但三星未來應該也會設法將5G連網晶片整合進處理器內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》