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消息指稱微軟計畫推出代號「Excalibur」、Arm架構設計的新款Surface裝置

2019-06-27 10:10楊又肇

除了計畫推出搭載兩組9吋螢幕構成的新款Surface裝置「Centaurus」，相關消息更指出微軟計畫推出以Arm硬體架構設計、代號「Excalibur」的Surface裝置。

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若以微軟與Qualcomm合作Windows on Snapdragon計畫產品情況來看，微軟接下來若準備推出一款採用Snapdragon 8cx處理器的Surface裝置，其實也不算意外。

在去年Qualcomm於夏威夷舉辦的Snapdragon技術大會中，Qualcomm似乎就已經透露微軟此款裝置，但並未特別針對此款裝置細節做說明。

過去微軟其實也曾推出採用Snapdragon處理器的Surface裝置，但最終未能成為市場主流產品，當時主因在於作業系統操作使用體驗不佳。但在與Qualcomm進一步合作推出Windows on Snapdragon設計，讓Windows 10作業系統能直接在Arm架構硬體上運作，並且以直接相容或模擬方式執行既有Windows平台軟體服務，讓使用者能獲得更輕薄、長時間運作使用體驗之餘，同時也能維持原本Windows操作感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟Surface

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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