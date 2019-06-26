Raspberry Pi 4開發板更新，同樣以35美元起跳價格銷售

2016年宣布推出第三代開發板，後續也陸續推出衍生設計版本之後，Raspberry Pi稍早宣布推出第四代開發板，並且以Raspberry Pi 4為稱，強調處理運算能力是先前推出的Raspberry Pi 3+的三倍，同時多媒體播放效能是先前版本的四倍。

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此次開發板設計中，Raspberry Pi採用運作時脈為1.5GHz、採四核Arm Cortex-A72架構設計的博通BCM2711處理器，並且搭載支援HAT網路供電 (PoE)設計的RJ-45網路孔、802.11ac雙頻Wi-Fi，以及藍牙5.0，並且可藉由2組USB 3.0與2組USB 2.0連接各類周邊配件。

多媒體播放能力部分，則支援4K@60fps HEVC動態影片解碼，以及HDR顯示效果，並且支援OpenGL ES 3.0，另外也能對應兩組4K解析度螢幕顯示輸出，連接埠包含2組micro HDMI、2組MIPI DSI顯示連接埠、2組MIPI CSI攝影設備連接埠、4組立體聲與複合影音輸出口。

依照不同規格，Raspberry Pi 4分別搭載1GB、2GB或4GB LPDDR4記憶體，以及作為儲存元件的micro SD卡槽，另外可透過40pin針腳設計的GPIO連接Raspberry Pi相關開發套件，驅動電壓則支援5V@3A DC直流規格，可透過USB-C、GPIO連接埠或RJ-45連接埠供電驅動，工作溫度可介於0-50 oC之間。

Raspberry Pi 4同樣將以35美元起跳價格提供銷售，作業系統則支援Linux在內平台，並且支援C語言在內編碼設計，此次Raspberry Pi也針對Raspberry Pi 4開發板提供專屬外殼配件。

依照慣例，開發者同樣可以藉由Raspberry Pi 4套件打造一組可使用的「個人電腦」，或是各類物聯網裝置設備。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》