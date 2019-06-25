擴展智慧生活居家產品，小米體重計2、米家LED充電式檯燈同步在台推出

2019-06-25 15:34 聯合新聞網 楊又肇



小米稍早宣布在台推出小米體重計2與米家LED充電式檯燈，藉此擴充智慧生活居家產品陣容。

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此次推出的小米體重計2，依然採用簡約外觀、暖白色設計，並且以20道工序成現高質感的玻璃材質外型，邊角更以CNC處理，使其更加圓潤滑順，透過隱藏式LED螢幕顯示清晰體重相關資訊。

藉由高精度錳鋼感應器，讓重量變化量測精細度可達50公克的變化，最低可測量100公克以上的靜物，並且支援抱嬰秤重，或是秤量各類小物品的需求，同樣可搭配小米運動app隨時查看身體數據變化，精準感受每日的身體變化。

而在家庭成員體重管理部分，小米體重計2最多支援識別家中16位成員體重數據，並且增加可設置訪客模式功能，並且能以無痕模式量測他人體重，並且在量測之後隨即刪除數據。

小米體重計2建議售價為新台幣395元，預計於7月9日在小米商城、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子正式開賣。

外觀部分與小米體重計相同，同樣採用白色極簡外觀設計，但測重機構會有些不同 分享 facebook

不僅可量人體體重，更可量測100公克以上小物品重量，並且對應判斷50公克細微差異 分享 facebook

此次同步推出的米家LED充電式檯燈，同樣以白色、簡約外觀設計，提供最大角度120°燈頭調節，提供使用者所需定向照明，並且以弧形防滑墊設計，讓檯燈更穩定、不易傾倒。

米家LED充電式檯燈可切換適合讀書工作的4500K高亮度模式、看螢幕不刺眼更舒適的3200K中亮度模式，及可當小夜燈、為生活氣氛增溫的2600K低亮度模式，同時強調無可視頻閃、無藍光傷害，並且能以單鍵快速切換。

此外，米家LED充電式檯燈具備充插兩用功能，可在不插電情況下，以低亮度模式正常使用超過40小時，或是透過USB接頭連接電力使用。

米家LED充電式檯燈建議售價為新台幣495元，將於7月9日在小米商城、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店銷售，同時也會與全國電子合作開賣。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》