小米手環4正式登台 搭載彩色螢幕與更多健身運動輔助項目

此次連同小米9T一同在台揭曉的小米手環4，除了同樣搭載0.95吋、解析度達240 x 120的彩色AMOLED螢幕，並且加入更多健身運動輔助項目，但可惜台灣銷售版本並未加入支援小愛同學數位助理服務，同時也未引進搭載NFC版本。

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預計在台灣銷售的小米手環4，與稍早在中國市場發表版本相同，均採用0.95吋、解析度達240 x 120的彩色AMOLED螢幕，讓中文顯示字數增加至45個，同時提高在強光下可視效果，並且加入6軸動態感應器、支援50公尺沉水防護，更能自動識別使用者是否處於游泳運動狀態，或是跑步、健行或騎車等運動。

其中，小米手環4在游泳項目更可識別自由式、蛙式、仰式、蝶式、混合式五種泳姿，並且能透過6軸感應器即時追蹤配速、SWOLF (游泳效率指標)等12項專業游泳資料，依照使用者游泳數據給予專業建議，以更科學智慧的方式鍛鍊使用者。

在運動過程中。小米手環4也能即時查閱運動資訊，並且新增全新音樂控制功能，運動中僅需抬腕即可調整音樂播放，或是跳轉播放下一首。同時，小米手環4也維持搭載計步功能、睡眠監測、訊息通知、天氣顯示、鬧鐘提醒等功能。

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而採用彩色螢幕之後，小米手環4也能藉由彩色圖示提供更直覺資訊提示，並且透過超過40種彩色主題，搭配不同腕帶塑造不同風格，此次分別推出石墨黑、熱力橙、深空藍和酒紅等四色多彩腕帶，以抗敏、親膚材質製作，在人體接觸部分更通過ISO-10993-5/10生物相容性認證，以及歐洲RoHS環保認證，並且透過一體成型腕帶結構，利用二次包膠方式，讓腕帶與米粒本體能緊密咬合，避免在配戴使用過程遺失。

不過，可能是配合在地市場使用差異，此次在台推出的小米手環4並未搭載小愛同學數位助理服務，同時也未引進搭載NFC感應版本。

建議售價部分，小米手環4將以新台幣865元價格上市，預計於7月9日起在小米商城、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店，以及全國電子開賣，對應小米手環4的腕帶將陸續推出石墨黑、熱力橙、深空藍與酒紅等四種顏色。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》