市調機構指稱微軟將於2020年初推出雙螢幕設計的Surface裝置

在Intel與華碩、聯想接連展示搭載雙觸控螢幕設計的筆電設計，同時Intel本身也提出相關參考設計之後，微軟似乎準備在明年上半年推出採雙螢幕設計的Surface裝置。

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此款採用雙螢幕設計的Surface裝置，預期將以「Centaurus (半人馬座)」，並且將採用Windows Core OS為核心的作業系統，搭配對應雙螢幕的操作介面，讓此款裝置也能順利執行Windows 10作業系統。

在先前說法中，微軟代號「Andromeda (仙女座)」的產品，預期就是對應Windows Core OS的外部模組。而對應今年在MWC 2019推出的HoloLens 2，採用的外部模組代號為「Oasis」，至於應用在Surface Hub 2的外部模組，代號則為「Aruba」。

就市調機構IHS Markit消費設備資深分析師林信良指出，微軟搭載雙螢幕的Surface裝置，將採用兩組顯示比例為4:3的9吋螢幕，預期採用Intel即將推出的「Lakefield」處理器，另外也可能搭載5G連網功能，或許將與Qualcomm針對筆電機種打造的Snapdragon 8cx處理器抗衡。

至於推行時間則有可能介於2020年年初，恰好符合Intel最快將會在今年下半年至2020年初之間推出「Lakefield」處理器的時間設定。

而先前消息中，微軟則是已經在內部向員工展示採用雙螢幕設計的原型裝置，但並未有太多細節消息透露，同時也無法確認原型裝置是否成為最終產品設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》