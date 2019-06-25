Intel預計2020年推出的全新獨立顯示卡「Xe」，或許採用「雙子座」外型設計

今年在Computex 2019的「The Odyssey at Computex」玩家社群聚會活動上，Intel展示設計師Cristiano Siqueira對於未來獨立顯示卡造型想像設計，而稍早在中國地區更以名為「雙子座 (Gemini)」的設計，再次宣告全新顯示卡產品將於2020年來到消息。

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先前以提出包含「天狼星 (Sirius)」、「仙女座 (Andromeda)」、「雙子座 (Gemini)」、「赦免 (Oblivion)」、「普羅米修斯 (Prometheus)」五種外型渲染設計，藉此詮釋未來在2035年可能的顯示卡外型，而目前顯然Intel相當屬意其中「雙子座 (Gemini)」的造型，因此再次以此作為中國地區宣傳使用素材。

不過，Intel到目前為止均未明確透露旗下顯示卡產品細節，但Intel預期將能以此款顯示卡重新改變目前由NVIDIA、AMD為主導的市場。

依照Intel的說法，此款預期以Xe為稱的顯示卡將會在2020年推出，而從此次渲染圖像內容顯示，至少也會搭載一組HDMI輸出，並且搭配三組DisplayPort輸出。而未來除了進軍消費市場之外，Intel也預期將全新顯示卡產品帶到伺服器、超算領域，以及筆電產品市場，其中消費等級產品則會與企業應用產品做完整區隔，因此可能會拆分不同團隊運作。

至於顯示卡市場額外增加一名競爭者，對於消費或企業需求市場自然可以增加更多選擇，例如未來Intel也能比照AMD主打同時擁有處理器與顯示卡技術的優勢，同時在FPGA彈性運算部分也能有更多資源應用，而加入更多市場競爭之後，預期也能讓NVIDIA、AMD在產品發展能有更多競爭推力，對於整體顯示卡應用發展也能帶來正向成長。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》