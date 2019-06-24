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小米手環4與上一代有哪些差異？螢幕不再是塑膠了

2019-06-24 22:16teXch

小米手環自從發表以來成為小米最受歡迎的穿戴式智慧裝置，在台灣時間6月11日正式發表新一代小米手環4，承襲小米手環多項特色，配備0.95吋AMOLED彩色螢幕，提供多達60款不同的彩色主題，擁有120 x 240解析度，同時覆蓋2.5D強化玻璃。內建512KB RAM / 16MB ROM，搭載 PPG 心率傳感器、電容式配戴監測傳感器，以及三軸加速度傳感器與三軸陀螺儀，支援Android 4.4，iOS 9.0系統版本以上的裝置。

小米手環4與小米手環3螢幕差異？

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圖／取自小米官網
圖／取自小米官網
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上方表格是小米手環4與小米手環3的比較圖，最大的改變在於螢幕從原本的塑膠材質更改為2.5D強化玻璃，從塑料材質更改為強化玻璃對於耐用性是完全的提升。色彩部分從原本的黑白顯示更改為AMOLED彩色螢幕，提供多種不同的主題螢幕隨使用者喜好更換。

小米手環4有哪些新功能？

圖／取自小米官網
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圖／取自小米官網
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小米手環4提供使用者進行支付寶支付(目前僅限於中國地區)，並且由於支援小愛語音的新功能，可以透過手環直接控制家中的小米生態系(需有支援小愛同學的產品)，例如小米空氣清淨機、小愛音箱、小米掃地機器人等智慧家居產品。但要體驗到小愛語音控制必須要購買到最貴的NFC版本才有支援。

小米手環4續航預期？

小米手環4在體積沒有改變的情況下除非嵌入更大的電池，不然理論上會不如過去幾款手環表現。在感測器部分加入了加速度及陀螺儀兩種儀器，提供使用者24小時心跳檢測與久坐提醒等貼心服務，提供更準確的監測背後則是必須付出更多電量。(從官方圖片下方小字僅標準版可達到20天即可看出端倪)

小米手環推薦購買最新嗎？

如果目前已經持有小米手環3的使用者，筆者認為還沒有達到必須更新的必要，尤其NFC功能在台灣還沒有非常完整的應用。至於如果家中有相當多小米生態系的產品，筆者認為可以因為小愛同學的加入進而更換小米手環4，傳統控制家電除了小愛音箱以外就必須使用手機才能控制，現在僅僅只需要手環即可控制家電，使用上則更加便利。台灣時間6月25日會有一場發表會，屆時會公布售價及販售版本。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手環

teXch

聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/
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