「唇膏色鍵盤」熱傳女生讚親切 男生不解：不就全是紅色嗎？

2019-06-24 18:37 香港01 記者李納德／報導



微博最近熱傳一款「唇膏色機械健盤」，引起熱議。 圖／翻攝自微博 分享 facebook 女生好像天生裝設了唇膏色階分析器，對顏色差別極敏感，卻往往令男生一頭霧水，暗嘆不知有何分別。日前微博熱傳一款「口紅（唇膏）色機械鍵盤」，女生一看就倍感親切，因每個鍵都不同顏色，但都是真實存在的唇膏顏色，網上有意見認為這款鍵盤更適合男生，因為「打遊戲的同時順便把色號記下來」。不過很多男網民卻大感疑惑，暗問：「這不就全是紅色鍵嗎？」

愛打機的人都會買一個機械鍵盤，貪反應快又回彈力好，微博最近就熱傳一款聲稱男女皆宜的唇膏色機械鍵盤，每個鍵都用上不同的唇膏顏色，非常花肖。有帖文笑稱女生打機時可以用顏色來分辨要按的鍵，「先用TF16（TOM FORD 16 Scarlet Rouge）丟個一技能，阿瑪尼紅管405（ARMANI 405 Sultan）接YSL圓管12（YSL N°12 Try Me Berry）、香奈兒58（CHANEL ROUGE ALLURE VELVET 58 Rouge Vie）……」有人笑指這些話男生連一句都聽不懂。

帖文笑稱男孩子更適合這個鍵盤，因打機時可順便就把色號記下來了，「比如W鍵是Givenchy #304 Mandarine Bolero」，有助情侶和諧共處。不過男網民卻表示看下去，第一個反應是：「這不全是紅色鍵嗎？」

然而，確有不少女網民聲稱想叫男友買來當禮物，在微博發帖文時標籤了男友，但男友反問了：「能認出全部色號嗎？」女友則馬上擺出無賴態度說：「就是要買了，去慢慢認。」有很多留言指男生不會用這些鍵盤，就連女玩家都不會，「不僅記不住口紅色號，還影響打遊戲手感」，因為愛打機的人根本不會常看鍵盤，靠肌肉記憶來接鍵，所以這個鍵盤只能當收藏品。

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