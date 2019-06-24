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Google Home智慧喇叭有可能更名為Nest Home

2019-06-24 15:24楊又肇

隨著Google Home Hub在今年Google I/O 2019更名為Nest Hub，Google似乎有可能進一步將原本Google Home智慧喇叭名稱調整為Nest Home。

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由於進一步將Nest品牌產品併入Google硬體，Google目前也逐漸將旗下物聯網裝置與Nest品牌緊密連結，除了在今年的Google I/O 2019宣布將Google Home Hub更名為Nest Hub，並且推出更大尺寸設計的Nest Hub Max，在稍早於Google Store頁面更進一步強調使用Google Nest名稱。

加上目前在家用物聯網應用產品列表中，幾乎是以Nest品牌產品居多，僅包含Google Home、Chromecast與Google WiFi產品仍維持使用既有名稱。因此，若為了進一步強調Nest品牌的話，或許接下來Google將會宣布將原本Google Home名稱作調整，有可能改為Nest Home名稱。

不過，目前Google並未針對Google Home名稱作調整，但仍有可能隨著接下來預計推出的Pixel 4宣布更名。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google智慧喇叭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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