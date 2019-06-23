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台北上海雙城論壇7月4日登場 柯文哲率隊出席

Google高層表示已放棄開發平板電腦 因為都賣不過iPad

2019-06-23 18:59T客邦

▲ Pixel Slate 螢幕為 12.3 吋，具備 800 萬畫素的主鏡頭以...
▲ Pixel Slate 螢幕為 12.3 吋，具備 800 萬畫素的主鏡頭以及前鏡頭，螢幕旁還有雙揚聲器配置，電源鍵整合了指紋辨識器。 圖／T客邦
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去年年底，Google除了推出受注目的Pixel 3 / Pixel 3 XL之外，Google還在#madebygoogle新品發表會上推出了採用Chrome OS作業系統的平板Pixel Slate，希望該裝置能夠成為其Pixelbook的替代品。然而， Pixel Slate似乎沒有引起甚麼反應，現在也將會是Google最後一款了平板電腦了。

原本Google新推出的 Pixel Slate應該是鎖定像iPad Pro以及Surface Pro這樣的高階平板，只是內建 Chrome OS作業系統。不過，似乎消費者對於這種產品不感興趣。該公司日前宣佈，將正式放棄平板電腦業務，並取消兩款尚未對外發佈的設備。

根據The Information報導，Google將放棄平板電腦Pixel Slate業務，並取消了兩款正在開發中的產品。Google硬體主管Rick Osterloh在推文中表示，將專注於筆電的開發，但會繼續提供Pixel Slate相關的服務。

據瞭解，Google已經在這個領域進行了多次努力，但從未在高階iPad或低階平板市場中佔據一席之地。儘管2012年推出的Nexus 7掀起了一波小小的熱潮，可以說正是這款產品促使蘋果公司推出了iPad mini，但Google隨後推出的平板電腦沒能流行起來，部分原因是缺少針對平板電腦推出的Android和Chrome OS應用程式可以說服消費者將工作重心轉移到新的平台上。

另外，原本預定在 2019 年推出的兩款尺寸比 Pixel Slate 小的平板，也決定不推出了。原本的 Pixel Slate 的開發團隊，將轉移到 Pixelbook 筆電的開發團隊。

新聞來源:theinformation

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

平板電腦PixelGoogleiPad

T客邦

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