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AMD顯示驅動程式暗示 接下來至少三張顯示卡準備問世

2019-06-23 16:34楊又肇

AMD在今年E3 2019期間宣布推出Radeon RX 5700、Radeon RX 5700 XT，以及Radeon RX 5700 XT 50週年紀念版之後，預期接下來還會繼續推出更多採用Navi顯示核心設計的顯示卡產品，

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若依照玩家從AMD的Linux版驅動程式中挖出Navi顯示卡代稱，其中至少包含Navi 10、Navi 12、Navi 14，以及Navi 21四種規格。其中Navi 10預期就是近期對外揭曉的Radeon RX 5700系列顯示卡，其他三款顯示卡代稱則有可能是AMD接下來預計推出的Navi顯示核心設計的顯示卡產品。

如果沒意外的話，Navi 12、Navi 14都會採用與Navi 10相同的RDNA架構設計，而Navi 21則有可能是AMD口中指稱可支援Ray Tracing即時光影追跡效果的新款顯示卡，同時新款Xbox主機「Project Scarlett」預期也會以此顯示核心作為客製化。

以定位來看，若Navi 10顯示核心設計的Radeon RX 5700系列鎖定中階到高階顯示需求的話，那麼Navi 12與Navi 14則預期分別對應中階主流，以及入門普及使用需求，因此有可能分別為Radeon RX 5600系列與Radeon RX 5500系列。

而Navi 21除了可能加入Ray Tracing即時光影追跡效果，更可能鎖定高階至專業使用需求，同時也預期配置HBM2記憶體規格，而顯示架構也可能採用全新一代的RDNA設計，所對應顯示卡有可能會以Radeon RX 5800系列為稱，並且可能另外推出專業繪圖卡產品。

至於上市時間部分，預期Radeon RX 5600系列與Radeon RX 5500系列將會在2019年下旬至2020年之間推出，而Radeon RX 5800系列則可能會在2020年以後問世，其中Radeon RX 5500系列將對應NVIDIA推出的GeForce GTX 1660系列，而Radeon RX 5500系列則會對應NVIDIA的GeForce GTX 1650，Radeon RX 5800系列鎖定目標則是NVIDIA目前高階顯示卡GeForce RTX 2080或2080 Ti。

依照先前消息，Navi 12顯示核面積為170mm2，預計採用22-24組CU設計，採用1408到1536組SP，另外則將搭載128bit或256bit GDDR6顯示記憶體，最高搭載8GB容量規格，TDP則降為120W。

Navi 14顯示核心面積則預期為110mm2，搭載12-14組CU，以及768到896組SP設計，並且撘配128bit GDDR6顯示記憶體，最大容量為4GB。

結合Ray Tracing即時光影追跡效果的Navi 21顯示核心面積則可能介於380至440mm2之間，並且搭載64到80組之間的CU設計，並且搭載4096到5120組SP設計，另外也搭載2048或4096bit HBM2記憶體，最高搭載16GB容量，TDP則介於300W左右。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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