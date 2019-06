Google確認退離平板市場，取消兩款尚未公佈的硬體裝置

先前就有不少跡象顯示Google準備退離平板市場發展,在稍早對外聲明中不僅證實退出平板市場,更取消兩款尚未對外公佈的硬體設備。

分享 facebook

就Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh說明,未來將聚焦在Chrome OS裝置發展,但依然會針對Pixel Slate提供相關技術支援與硬體維護,同時未來也會繼續協助合作夥伴推行Android平板裝置產品,但本身則不會再推行基於Android的平板裝置。

不過,Google並未明確說明取消推出的兩款硬體裝置細節,但預期日後不會再繼續推出Pixel Slate後繼產品,而原本負責平板裝置硬體項目的工作人員,多數也會移轉到Pixelbook產品團隊編制。

雖然Google在推出Android 3.0時,正式加入平板裝置應用發展,後續更與三星、HTC在內品牌合作推行Nexus系列平板裝置,而包含華碩、宏碁、華為、聯想、HP、小米在內廠商也均推出各自的Android平板產品,但始終未能在市場獲得明顯銷售成果,甚至無法與蘋果iPad系列或微軟Surface帶動的Windows平板抗衡。

而Google之所以捨棄Android平板市場發展,有部分原因可能與市場對於平板裝置的使用需求不比手機高,加上Android平板裝置始終未能與手機應用做出明顯差異化發展,過去平板iPad也有類似情況,但近幾年則是藉由採用更大尺寸、強化手寫應用,以及貼近筆電般的使用體驗,讓iPad系列機種能發揮與iPhone不同應用成效,甚至在今年WWDC 2019更宣佈推出iPadOS,讓iPad能以不同於iPhone的iOS作業系統介面呈現。

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)