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Google確認退離平板市場，取消兩款尚未公佈的硬體裝置

2019-06-21 16:11楊又肇

先前就有不少跡象顯示Google準備退離平板市場發展，在稍早對外聲明中不僅證實退出平板市場，更取消兩款尚未對外公佈的硬體設備。

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就Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh說明，未來將聚焦在Chrome OS裝置發展，但依然會針對Pixel Slate提供相關技術支援與硬體維護，同時未來也會繼續協助合作夥伴推行Android平板裝置產品，但本身則不會再推行基於Android的平板裝置。

不過，Google並未明確說明取消推出的兩款硬體裝置細節，但預期日後不會再繼續推出Pixel Slate後繼產品，而原本負責平板裝置硬體項目的工作人員，多數也會移轉到Pixelbook產品團隊編制。

雖然Google在推出Android 3.0時，正式加入平板裝置應用發展，後續更與三星、HTC在內品牌合作推行Nexus系列平板裝置，而包含華碩、宏碁、華為、聯想、HP、小米在內廠商也均推出各自的Android平板產品，但始終未能在市場獲得明顯銷售成果，甚至無法與蘋果iPad系列或微軟Surface帶動的Windows平板抗衡。

而Google之所以捨棄Android平板市場發展，有部分原因可能與市場對於平板裝置的使用需求不比手機高，加上Android平板裝置始終未能與手機應用做出明顯差異化發展，過去平板iPad也有類似情況，但近幾年則是藉由採用更大尺寸、強化手寫應用，以及貼近筆電般的使用體驗，讓iPad系列機種能發揮與iPhone不同應用成效，甚至在今年WWDC 2019更宣佈推出iPadOS，讓iPad能以不同於iPhone的iOS作業系統介面呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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