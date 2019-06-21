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哈蘇更新第二款自製無反數位相機X1D II 50C

2019-06-21 09:57楊又肇

2016年推出首款自製無反數位相機X1D之後，哈蘇 (Hasselblad)進一步宣佈更新第二代更新機種X1D II 50C。

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X1D II 50C採用5000萬畫素感光元件，並且對應呈現16位元色深，以及14級動態範圍控制，整體重量僅為650公克，內建3.6吋觸控螢幕與OLED電子觀景窗 (放大率為0.87x)，支援以雙UHS-II SD記憶卡儲存拍攝影像，可藉由內建GPS定位、透過Wi-Fi連接網路，另外也能透過USB-C傳輸資料或充電，操作功能則支援每秒2.7張連拍。

配合X1D II 50C，哈蘇也同步推出新款XCD 3,5-4,5/35-75變焦鏡頭，此外也推出同樣搭載5000萬畫素的CFV II 50C數位機背，並且支援哈蘇於1957年後推出的V系列機種，此次同步推出新款907X數位機身。

而針對編輯使用需求，哈蘇更宣佈推出新款Phocus Mobile 2行動編輯軟體，使用者能以有線或無線方式，透過將相機與iPad Pro、iPad Air等裝置連接後，即可做到即時傳輸拍攝影像，並且立即編輯處理。

哈蘇預計在今年7月正式推出X1D II 50C，單機身建議售價為5750美元，而新款XCD 3,5-4,5/35-75變焦鏡頭則預計在今年10月推出，建議售價為5175美元，至於CFV II 50C數位機背與907X數位機身則預計要等到今年下半年才會正式確認售價。

新款Phocus Mobile 2行動編輯軟體
新款Phocus Mobile 2行動編輯軟體
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X1D II 50C
X1D II 50C
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X1D II 50C
X1D II 50C
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XCD 3,5-4,5/35-75變焦鏡頭
XCD 3,5-4,5/35-75變焦鏡頭
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CFV II 50C數位機背
CFV II 50C數位機背
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影數位相機鏡頭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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