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Seagate推出針對NAS使用的SSD，同步更新玩家與升級需求使用產品

2019-06-20 18:29楊又肇

Seagate稍早宣布三款全新守護者系列SSD在台上市消息，分別包含針對NAS使用的SSD－IronWolf 110 SSD，以及針對專業級遊戲玩家打造的FireCuda 510 SSD，另外也推出適合全方位升級使用的BarraCuda 510 SSD。

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其中IronWolf 110 SSD分別提供240GB、480GB、960GB、1.92TB、3.84TB五種容量選擇，建議售價分別為新台幣2990元、4890元、8890元、15990元與29990元。而FireCuda 510 SSD提供1TB與2TB兩種版本，建議售價分別為新台幣7590元與14590元，至於BarraCuda 510 SSD則提供256GB與512GB兩種版本，建議售價分別為新台幣2390元與3590元，目前已經開放市場通路銷售。

針對NAS儲存使用需求打造的IronWolf 110 SATA SSD，將提供企業級的使用耐久性與可靠度，並且支援嚴苛的全天候運作環境使用，提供最高可達3.84TB的容量設計，其中更採用Seagate DuraWrite技術提升讀寫速度，進而延長快閃記憶體壽命。

採用2.5吋的IronWolf 110 SSD更可輕鬆用於標準NAS機箱，或是應用在混合 (SSD與HDD混搭)或全SSD陣列組合，提供穩固儲存、立即可用、可擴充的使用特色，並且提供五年有限保固，以及兩年資料救援服務。

至於FireCuda 510 M.2 PCIe NVMe SSD則強調讀寫快速效能，主打筆電、迷你PC，或是桌機均可使用的便利升級體驗。同步推出的BarraCuda 510 M.2 PCIe NVMe SSD則提供滿足更經濟實惠的升級需求，包含FireCuda 510 SSD與BarraCuda 510 SSD均支援Seagate的SeaTools SSD GUI，讓使用者更方便管理SSD狀況，同樣提供五年有限保固。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

快閃

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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