華為可能推出旗下第二款7nm製程處理器Kirin 810，將首發用於nova 5

華為正式將於6月21日於武漢揭曉全新手機nova 5，而華為終端手機產品部門總裁何剛透露，新機將搭載華為第二款7nm製程處理器，有可能就是Kirin 810。

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根據何剛在個人微博頁面透露消息，預告華為將成為全球第一個同時擁有兩款7nm製程的處理器產品的手機品牌，而從去年推出的Kirin 980成為華為第一款採用7nm製程設計處理器，加上此次預計揭曉機種為nova 5，因此華為第二款以7nm製程設計的處理器，有可能是Kirin 710處理器後繼規格，或許將以Kirin 810為稱。

從先前推出的Kirin 710處理器，主要對比Qualcomm Snapdragon 710處理器規格，預期Kirin 810處理器將會對比Qualcomm後續推出的Snapdragon 730規格。

此次推出的nova 5，預期將包含一般版本，以及精簡版本的nova 5i，以及高階版nova 5 Pro，其中一般版可能採用Kirin 810處理器，精簡版本則預期搭載Kirin 710處理器，而nova 5 Pro仄預期搭載Kirin 980處理器規格。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》