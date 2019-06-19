Intel可能尋求三星協助14nm製程產品代工，其中包含Rocket Lake在內處理器

在今年的投資者會議中，Intel雖然表示10nm製程產品將會在今年下半年推出，同時也計畫在2021年準備進入7nm製程技術應用發展，但仍強調14nm製程技術會持續沿用。而為了改善產能問題，Intel可能轉向與三星合作，預計由三星協助代工生產代號「Rocket Lake」的處理器產品，並且計畫在2021年對外揭曉此項產品。

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相關首爾經濟日報取得消息指稱，Intel計畫與三星進行協商，預期由三星協助生產14nm製程處理器產品，其中包含預計在2021年推出，代號「Rocket Lake」的處理器產品。

在此之前，Intel已經正式未來仍會持續使用14nm製程製作產品，意味日後不少處理器仍會以相對穩定的14nm製程技術生產，而若確實向三星尋求14nm製程技術的代工資源協助，意味Inltel將把本身產現集中用於更重要的10nm製程，以及同樣預計會在2021年進入的7nm製程產品。

若以穩定性表現來看的話，Intel認為14nm製程技術相對成熟，因此在此製程下的處理器運作表現相對穩定許多，但未來依然會持續向更精簡的製程技術邁進。

不過，Intel與三星方面並未對此做任何回應，因此也無法確認雙方是否達成合作協議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》