LG在台推行隨身空氣清淨機，隨時確保空氣品質、去除有害懸浮物質

針對近期台灣空污問題持續加劇，LG宣布在台推出PureCare Mini隨身淨空氣清淨機，讓使用者能隨身攜帶淨化週遭空氣品質。

LG PureCare Mini隨身淨空氣清淨機 分享 facebook

PureCare Mini隨身淨空氣清淨機重量僅530公克，並且採用濾芯可拆換設計，本身則藉由內部兩組風扇、雙馬達形式運作，配合濾芯將空氣中有害物質過濾。而內建電池電量約可對應連續8小時使用時間，讓使用者能隨時感受清新空氣。

除了藉由輕巧機身讓使用者容易隨身攜帶，LG也針對PureCare Mini隨身淨空氣清淨機打造車用固定架，讓使用者能輕易在車內使用。而一般隨身攜帶時，則可透過內建皮革手把攜帶使用，或是掛在固定位置淨化空氣品質。

LG標榜PureCare Mini隨身淨空氣清淨機通過intertek國際機構、英國過敏協會、韓國空氣清淨協會、韓國過敏協會，以及SGS認證，強調可有效去除空氣中的過敏原、重金屬與極細粉塵，藉此降低氣喘、過敏性疾病患者因為空氣品質引發症狀問題。

藉由韓國空氣清淨協會認證的PM1.0懸浮微粒感應器，PureCare Mini隨身淨空氣清淨機可隨時偵測極細粉塵狀況，並且透過綠、黃、橘、紅4色燈號標示空氣品質狀況，讓使用者能直覺察覺當下空氣品質。

另外，PureCare Mini隨身淨空氣清淨機對應綠網也標榜採用抗敏HEPA濾網，以及抗為塵濾網設計，過濾使用時間約可達2000小時以上，並且標榜能去除過敏原與99%以上極細粉塵，而內建雙風扇系統則能更有效率將乾淨空氣導出，讓使用者能呼吸更好空氣品質。

而本身也能透過藍牙與手機連接，方便使用者確認當前空氣品質狀態，同時機身也採用防摔、耐熱材質設計，同時也藉由內側蜂窩式結構對應抗衝擊防護。

機身重量僅530公克，電池約可對應8小時使用時間 分享 facebook

內建雙馬達、雙風扇系統，藉此快速過濾空氣，並且快速將乾淨空氣導出 分享 facebook

可拆換濾芯對應HEPA抗敏濾網，並且可過濾極細微塵，約可對應超過2000小時以上過濾使用時間 分享 facebook

透過藍牙連接手機，隨時可掌握空氣品質效果 分享 facebook

LG額外提供車用固定架，方便使用者在車內使用 分享 facebook

車用固定架也能用於嬰兒車等物品固定使用 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》