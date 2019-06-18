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NVIDIA攜手Arm，藉由GPU加速打造更節電、運算效率更高的超級電腦

2019-06-18 08:42楊又肇

基於採用Arm架構設計的超級電腦開始在市場有明顯增長趨勢，NVIDIA稍早在德國法蘭克福舉辦的國際超級電腦運算大會 (International Supercomputing Conference,ISC)宣布，將此旗下GPU加速技術可應用在Arm硬體架構平台，同時也將因應調整CUDA-X人工智慧與HPC函式庫，讓更多人工智慧與超算應用可順利在搭配NVIDIA GPU加速的Arm硬體架構上運作。

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相比過往與Intel為主的x86硬體架構合作，NVIDIA表示藉由與Arm架構整合，將能創造更加節能的百萬兆 (exascale)運算等級的超級電腦運算規模，同時也能讓更多人工智慧技術應用相對節電。

另一方面，藉由與Arm硬體架構擁抱，更能讓NVIDIA連結更大市場發展規模，尤其在當前超級電腦產業更加重視節電應用表現，同時不少超級電腦製作商也開始考量關鍵零件是否避免落在特定廠商，尤其歐盟近期也開始規劃藉由Arm硬體架構，或是RISC-V開源架構打造超級電腦，對於NVIDIA而言都是全新發展機會。

藉由運算效能日漸增長，同時仍維持相對節電表現的Arm架構，NVIDIA預期能在超級電腦發展中達成更好互補表現，例如此次公佈的最佳節電表現的Green500超級電腦排行中，前25部超級電腦便有22部採用NVIDIA GPU加速技術，透過平行異構運算方式行加速，讓運算效率在大幅提昇之下，相對達成節電目標。

而為了讓Arm硬體架構設計的超級電腦也能藉由NVIDIA GPU進行加速，NVIDIA也重新調整CUDA-X人工智慧與HPC函式庫，同時也重新打造對應GPU加速的人工智慧框架，並且提供支援OpenACC與效能分析工具的PGI編譯器等軟體工具資源，NVIDIA也計畫在今年底前向Arm市場生態體系提供所有人工智慧與HPC軟體，藉此讓更多基於Arm硬體架構的超級電腦能藉由NVIDIA GPU加速運算。

另外，NVIDIA也與Mellanox合作最佳化超運叢集處理能力，並且藉由NVIDIA旗下SXM 3D封裝技術與NVIDIA NVLink互連技術，讓各個超級電腦能以極為密集的方式擴大節點規模。

在此次合作中，預期將由Atos、CRAY、HPE在內超級電腦廠商建造基於Arm硬體架構，搭配NVIDIA GPU加速運算的超級電腦。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIAArm

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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