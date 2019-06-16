強化晶片設計能力 Intel挖角微軟「Project Scarlett」硬體架構師在內人才

去年開始大量從AMD挖角研發與行銷人才之後，Intel稍早更從微軟挖角任職長達14年，同時過往曾經負責Xbox One系列機種架構設計的John Sell，另一方面也從蘋果挖角任職超過10年的硬體設計師Manisha Pandya。

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此次挖角來的兩名人才，一樣將編屬於Raja Koduri旗下團隊，其中John Sell在Intel職務將負責晶片安全技術，而Manisha Pandya則將藉由過往在蘋果負責硬體供電、充電設計經驗，預期將使Intel未來晶片產品能耗更有更進一步表現。

而在John Sell過往經歷中，更曾經在3DO、蘋果與AMD先後任職，甚至後來更負責微軟採用AMD客製化處理器設計的「Project Scarlett」遊戲主機硬體架構設計，因此在晶片設計領域有相當豐富經驗，或許因此讓Intel對其有深厚興趣，因而將其挖角協助推動本身晶片產品設計技術發展。

在此之前，Intel其實已經持續從AMD挖角不少人才，除了用於提昇本身處理器產品業務發展，更計畫讓2020年預計推出的新款獨立顯示卡能與NVIDIA、AMD一決高下。

不過，AMD其實也從Intel挖角不少設計人才，顯然也期望避免本身技術出現缺口。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》