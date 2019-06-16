歐洲EEC認證文件顯示蘋果將額外推出7款新筆電產品

在稍早宣布更新的MacBook Pro產品中，僅針對15.6吋機種換上Intel第9代Core i系列處理器，並且強調改善蝶式鍵盤問題，歐洲EEC認證文件再度顯示蘋果接下來至少將推出7款筆電產品，其中預期包含尚未獲得更新的13.3吋MacBook Pro機種，以及許久未更新的12吋MacBook，而去年推出的13.3吋MacBook Air也預期將獲得升級，另外也可能包含蘋果即將以極窄邊框打造的新款16吋機種。

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此次公布新機型號分別為A2141、A2147、A2158, A2159、A2179、A2182，以及A2251，其中可以猜測將會更新兩款規格的13.3吋MacBook Pro，一款12吋MacBook，以及一款13.3吋MacBook Air，而先前已經換上新處理器的15.6吋MacBook有可能不會做更新，取而代之的可能是兩款新規格設計的16吋MacBook Pro，另外也可能推出全新採11吋規格設計的MacBook Air。

不過，目前資料顯示預計推出的7款筆電產品均搭載去年推出的macOS 10.14 Mojave作業系統，因此意味此次更新機種有可能會在秋季之前推出，或是僅只是為了送審先行採用舊版作業系統，實際上市時候將會直接預載新版macOS 10.15 Catalina，如此一來就有可能選擇在秋季發表會，或是之後時間宣布更新。

而如果蘋果選擇在今年10月前後更新的話，或許有機會換上Intel甫於Computex 2019期間揭曉的第10代Core i系列處理器，同時有可能率先應用在即將以極窄邊框打造的16吋MacBook Pro，並且帶來更高運算效能與待機續航表現。

但以產品定位來看，13.3吋的MacBook Pro仍可能先以換上第9代Core i系列處理器，藉此做出更明顯的產品價位區隔，而與其12吋MacBook與13.3吋MacBook Air也會跟進換上新款第9代Core i系列處理器。

至於是否有可能推出小尺寸的11吋MacBook Air更新機種，目前似乎尚未有更具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》