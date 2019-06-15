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蘋果Apple信義A13開幕 大批果粉熱情朝聖

三星推出拼接面積可達292吋的The Wall Luxury系列電視

2019-06-15 11:00楊又肇

三星在今年CES 2019展前活動上揭曉尺寸更小、拼接面積可以更大，同時單位顯示密度更高的新一代Micro LED面板，並且宣布可讓The Wall系列電視可拼接尺寸擴大到219吋之後，稍早更在新加坡舉辦Infocomm 2019活動宣布推出名為The Wall Luxury的拼接電視產品，讓最大拼接面積增加到292吋，並且對應8K解析度顯示規格。

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The Wall Luxury系列更可對應120Hz畫面更新率，並且支援HDR與2000nits亮度表現，甚至最大拼接面積可達292吋的設計，幾乎可讓電視成為成為隨時變換顯示內容的裝飾用「牆壁」。

而The Wall Luxury最小拼接尺寸則為73吋，對應解析度則僅為1080P。

目前三星尚未公布The Wall Luxury系列電視售價，但最快將會在今年7月進入市場銷售。

在先前想法中，三星認為除了可藉由Mirco LED可模組化特性，讓使用者能依照裝潢需求拼接符合需求的「壁掛電視」螢幕，或是配合可拼接特性應用在連網家電設備顯示需求，甚至直接將Micro LED拼接成的螢幕當做室內裝潢的一部分，讓居家生活可以有更多數位化互動體驗。

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另外，三星也宣布推出可依照數據分析、即時狀態呈現最佳合適廣告的戶外顯示器MagicINFO 7，而針對教學應用、企業會議使用需求推出新款65吋設計的Flip電子白板系統，至於對應進階商業應用的大尺寸顯示器QLED 8K Signage系列，目前則是將最大尺寸增加至98吋規格，預計在今年第三季正式出貨。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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