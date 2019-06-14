親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
2019 E3電玩展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

阿曼灣油輪爆炸案！美軍影像指控伊朗「拆彈滅證」

大烏龍！攝影師砸30萬修MacBook 最後發現根本沒壞

2019-06-14 14:19聯合新聞網 綜合報導

一名攝影師發現MacBook Pro筆電有黑屏狀況。圖／蘋果提供
一名攝影師發現MacBook Pro筆電有黑屏狀況。圖／蘋果提供
分享

一名攝影師近日發現自己的MacBook Pro有狀況，只要他將螢幕蓋下後再打開，螢幕畫面就會一片漆黑，他花費1萬美元（約新台幣31.7萬）的修理費，前後換了2次主機板、1次新機，最後才發現電腦沒有壞，黑屏原因只是因為顯示器亮度被關掉了，荒謬的經歷讓他十分傻眼。

根據《TECHSPOT》報導，一名攝影師Greg Benz去年在自己的部落格上，分享新購入的2018 MacBook Pro的相關心得，也給出相當好的評價，不過他在今年4月更新文章，他表示筆電不斷出現黑屏狀況，花費大筆維修費也沒有用。

Greg Benz表示，他習慣將MacBook Pro外接其他顯示器，奇怪的是，只要他將電腦螢幕蓋起，在其進入睡眠模式後再打開螢幕，畫面就會出現一片漆黑，即使重新開機也沒有用。

為此，他將電腦送修，Genius Bar天才吧判定是維修問題，為電腦更換主機板，然而換了2次後問題依舊，蘋果只好直接給他一台新機，以解決問題，豈料，他6月10日又寫下，「就跟以前一樣，在點擊電源鈕後，螢幕顯示為一片黑，並有輕微的風扇聲。唯一能證明它活著證據就是當為它插上電源線時，它會發出聲音，且左側大寫鎖定鍵上的指示燈會發光」。

Greg Benz表示，他共花費兩周時間、1萬美元的修理費，其中包括7000美元更換新筆電，黑屏狀況還是沒有得到改善，在蘋果德州的維修中心進行了2次診斷測試都找不出原因，他只好到另一家天才吧檢查，最後才發現電腦根本沒有壞，只是因為顯示器亮度被關掉了，才會不斷顯示黑屏。

MacBook筆電蘋果顯示器

相關新聞

DJI推出旗下首款教育用機器人 結合人工智慧、高度編碼連動彈性

2019-06-14 11:22

即拍即印 富士揭曉新款多功能數位馬上看相機instax mini LiPlay

2019-06-14 11:14

採7nm製程與RDNA顯示架構 AMD揭曉Radeon RX 5700 XT、Radeon RX 5700細節

2019-06-12 08:51

將更多核心設計帶進消費應用市場 AMD揭曉採16核心設計的Ryzen 9 3950X處理器

2019-06-12 08:50

小米手環4揭曉 搭載小愛同學、彩色AMOLED螢幕與更精準量測功能

2019-06-12 08:45

小米擴大米家生態鏈 攜手鋒味、LINE Friends推出聯名產品

2019-06-12 08:41

搭載自製黃山1號處理晶片 華米推出可量測心電圖的AMAZFIT智慧手錶2及米動健康手錶

2019-06-12 08:36

小米手環4正式發表！77種不同錶面 本月開賣

2019-06-11 21:05

雷軍證實 小米手環4擁有支付功能

2019-06-11 10:51

小米手環4售價曝光！螢幕可換多彩錶盤 11日發表

2019-06-10 20:34

傳NVIDIA計畫在7月中旬推出GeForce RTX 20系列「Super」顯示卡

2019-06-10 15:24

「玩具總動員4」超狂3C周邊開賣 KK選物連新角色也不放過

2019-06-09 17:38

亞馬遜推出旋翼方向可變、承重可達2.2公斤的新款送貨無人機

2019-06-08 10:23

Razer更新全罩式耳機Kraken X，針對低價位耳機釋出7.1聲道功能

2019-06-08 10:22

三星啟用Project PRISM設計 讓家電產品能更容易融入生活場景

2019-06-07 12:44

三星智慧喇叭Galaxy Home再度延後 將改至下半年中推出

2019-06-06 13:03

小米手環4大升級！搭配彩色螢幕、語音助理下周發表

2019-06-05 20:41

超微與三星合作 繪圖晶片技術將導入三星手機

2019-06-04 18:31

瑪利歐、皮卡丘魅力難擋 助攻Switch熱銷

2019-06-04 14:32

喚回熱血記憶！家用遊樂器 舊愛還是最美

2019-06-04 14:31

請立即停用這款蘋果傳輸線！小心引發火災

2019-06-03 15:33

觀點／Qualcomm、Intel各自推出的常時連網筆電產品，誰有優勢？

2019-06-03 11:22

Intel提出的Project Athena概念，與過往Ultrabook設計有何不同？

2019-06-02 15:10

Panasonic揭曉可拍攝6K畫質影片的Lumix S1H，預計秋季揭曉更多細節

2019-06-02 15:10

如何減緩電池耗損？ 工程師嗆：手機買來就是要用的

2019-05-31 16:10

舉辦英雄聯盟慈善杯決賽之餘 Zotac展示多款迷你電腦應用新品

2019-05-31 12:53

亞馬遜推出小尺寸Echo Show 5 加入全新隱私設計、更多Alexa應用功能

2019-05-31 12:51

因應VR內容創作 羅技打造一款可對應HTC VIVE使用的手寫筆

2019-05-31 12:43

高通推出採Snapdragon XR1處理器的Smart Viewer參考設計

2019-05-31 12:41

Apple第七代iPod touch 加入FaceTime功能

2019-05-30 21:16

智慧喇叭記住對話變窺探？ 亞馬遜：能命令Alexa刪除

2019-05-30 19:06

宏碁電競筆電 3月坐穩泛美4國市占冠軍

2019-05-30 12:48

SteelSeries推出鍵程可調整的Apex Pro系列機械鍵軸

2019-05-30 12:15

三星推出兩款對應100W功率、符合USB-PD 3.0規範的充電控制晶片

2019-05-30 12:13

夏普旗下dynabook揭曉30週年紀念機種dynabook G

2019-05-30 12:09

筆電內藏6大危險病毒 中國藝術家作品賣破4100萬

2019-05-29 21:37

蘋果終於再次更新iPod touch 換上A10 Fusion處理器、256GB容量

2019-05-29 09:27

iPod Touch也回來了！蘋果悄悄上架有A10 Fusion晶片的多彩新機

2019-05-28 23:10

又搞低調 蘋果發表新款iPod touch 199美元起跳

2019-05-28 21:41
看更多

熱門文章

教媽媽手機轉帳 女大生巧賺5000被虧「根本詐騙集團」

2019-06-13 15:12

新iPhone天線傳混合設計！軟板升級到4層板 價格明顯增加

2019-06-13 18:53

受不了一直被爆雷！Google直接發Pixel 4產品圖

2019-06-13 20:07

新加坡商主打「不綁約」登台 5大電信紛紛祭新資費迎戰

2019-06-13 16:31

沒Mac也可以！蘋果推出全新Windows版iCloud服務

2019-06-13 15:50

IG傳全球當機無法更新動態 故障原因不明

2019-06-14 07:50

比照蘋果總部設計 「Apple信義A13」開幕前搶先看！

2019-06-13 17:28

上市日遙遙無期 美國電信巨頭取消三星折疊機預購

2019-06-13 22:31

貿易戰加劇！彭博：Google硬體遷出中國 轉移台灣製造

2019-06-13 19:42

大烏龍！攝影師砸30萬修MacBook 最後發現根本沒壞

2019-06-14 14:19

華為將用自家晶片 免費邀APP入駐旗下

2019-06-13 17:12

華為反擊 要Verizon付10億美元專利費

2019-06-13 17:10

西班牙不甩美國華為封殺令 成為歐洲首個使用5G國家

2019-06-13 17:11

華為風暴 美駐印尼大使：5G是安全非貿易議題

2019-06-13 21:52

蘋果直營雙店插旗信義區 3C品牌旗艦店北市陷激戰

2019-06-13 18:56

臉書加密貨幣來了！逾12家合作夥伴 每家將投資逾3億元

2019-06-14 11:21

圖表搜尋工具侵犯隱私 Facebook出手管制

2019-06-14 12:04

Google、任天堂均傳準備將電子產品產線移出中國

2019-06-14 10:47

強化自有晶片研發能力，蘋果傳有意收購Intel位於德國通訊業務團隊

2019-06-14 11:24

HTC與中華電信簽署合作備忘錄 未來將在5G網路應用深入發展

2019-06-14 10:51

作業系統編碼暗示Pixel 4很有可能加入浮空操作手勢

2019-06-14 10:48

LINE預計年底前將LINE Pay mini行動支付收款機擴展到全台使用

2019-06-14 10:46

KONAMI跟進迷你復刻主機風潮 將推出PC Engine Mini

2019-06-14 11:26

遠傳攜日本DOCOMO 漫遊吃到飽加贈d POINT 400點

2019-06-13 15:31

即拍即印 富士揭曉新款多功能數位馬上看相機instax mini LiPlay

2019-06-14 11:14

Google自行揭曉Pixel 4背蓋 可能加入多組鏡頭相機設計

2019-06-14 11:14

Xbox One向下相容舊平台遊戲功能 同樣也會在「Project Scarlett」提供

2019-06-14 11:26

DJI推出旗下首款教育用機器人 結合人工智慧、高度編碼連動彈性

2019-06-14 11:22

Uber再與Volvo合作第三款自駕車 將以無人機推行uberEATS服務

2019-06-14 10:50

Intel宣布推出Unite Cloud Service 簡化企業端雲端會議系統應用成本

2019-06-14 11:22

Opera推出全球首款針對遊戲打造的瀏覽器「Opera GX」

2019-06-14 11:25

Uber揭曉uberAir載具、機艙參考設計 將擴展至澳洲墨爾本測試服務

2019-06-14 11:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top