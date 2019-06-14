大烏龍！攝影師砸30萬修MacBook 最後發現根本沒壞

2019-06-14 14:19 聯合新聞網 綜合報導



一名攝影師發現MacBook Pro筆電有黑屏狀況。圖／蘋果提供 分享 facebook

一名攝影師近日發現自己的MacBook Pro有狀況，只要他將螢幕蓋下後再打開，螢幕畫面就會一片漆黑，他花費1萬美元（約新台幣31.7萬）的修理費，前後換了2次主機板、1次新機，最後才發現電腦沒有壞，黑屏原因只是因為顯示器亮度被關掉了，荒謬的經歷讓他十分傻眼。

根據《TECHSPOT》報導，一名攝影師Greg Benz去年在自己的部落格上，分享新購入的2018 MacBook Pro的相關心得，也給出相當好的評價，不過他在今年4月更新文章，他表示筆電不斷出現黑屏狀況，花費大筆維修費也沒有用。

Greg Benz表示，他習慣將MacBook Pro外接其他顯示器，奇怪的是，只要他將電腦螢幕蓋起，在其進入睡眠模式後再打開螢幕，畫面就會出現一片漆黑，即使重新開機也沒有用。

為此，他將電腦送修，Genius Bar天才吧判定是維修問題，為電腦更換主機板，然而換了2次後問題依舊，蘋果只好直接給他一台新機，以解決問題，豈料，他6月10日又寫下，「就跟以前一樣，在點擊電源鈕後，螢幕顯示為一片黑，並有輕微的風扇聲。唯一能證明它活著證據就是當為它插上電源線時，它會發出聲音，且左側大寫鎖定鍵上的指示燈會發光」。

Greg Benz表示，他共花費兩周時間、1萬美元的修理費，其中包括7000美元更換新筆電，黑屏狀況還是沒有得到改善，在蘋果德州的維修中心進行了2次診斷測試都找不出原因，他只好到另一家天才吧檢查，最後才發現電腦根本沒有壞，只是因為顯示器亮度被關掉了，才會不斷顯示黑屏。